CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Dev bankalardan rekor kâr! JPMorgan, Goldman Sachs ve Bank of America beklentileri aştı

Dev bankalardan rekor kâr! JPMorgan, Goldman Sachs ve Bank of America beklentileri aştı

ABD'nin en büyük bankaları JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo ve Citigroup, 2026'nın ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. Beş bankanın da gelir ve kârını çift haneli oranlarda artırması dikkat çekerken, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon jeopolitik gerilimler ve enflasyon riskine karşı uyarıda bulundu.

Dev bankalardan rekor kâr! JPMorgan, Goldman Sachs ve Bank of America beklentileri aştı
AA

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 16:46

Son Güncelleme Tarihi 14 Temmuz 2026 16:47

ABD bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşları ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Güçlü ekonomik görünüm ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinin desteğiyle kârlılıklarını artıran bankalar, gelir ve net kârda beklentilerin üzerinde performans sergiledi.

JPMORGAN'DAN REKOR GELİR VE KÂR

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 57,3 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın aynı döneminde 44,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Net kâr ise yüzde 41 artışla 21,2 milyar dolara ulaşırken, hisse başına kâr 5,24 dolardan 7,70 dolara yükseldi.

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, şirket genelinde tüm iş kollarında gelirlerin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, ABD ekonomisinin güçlü yatırımlar ve istihdam sayesinde dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Dimon, "Yapay zekâ yatırımları, mali teşvikler ve daha verimli düzenlemeler ekonomiyi destekliyor. Ancak jeopolitik gerilimler, savaşlar, kalıcı enflasyon, yüksek küresel bütçe açıkları ve şişkin varlık fiyatları yüzeyin altında hareket eden riskler olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BANK OF AMERICA'NIN KÂRI YÜZDE 27 ARTTI

Bank of America'nın ikinci çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 9,1 milyar dolara çıktı.

Bankanın geliri de yüzde 15 artışla 31,6 milyar dolara yükselirken, hisse başına kâr 90 sentten 1,21 dolara çıktı.

GOLDMAN SACHS'TAN YÜZDE 78'LİK KÂR SIÇRAMASI

Goldman Sachs, ikinci çeyrekte en güçlü performans gösteren bankalardan biri oldu.

Bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 6,6 milyar dolara, geliri ise yüzde 39 yükselişle 20,3 milyar dolara ulaştı.

Hisse başına kâr da 10,91 dolardan 20,98 dolara yükselerek dikkat çekici bir artış kaydetti.

WELLS FARGO VE CİTİGROUP DA GÜÇLÜ SONUÇLAR AÇIKLADI

Wells Fargo'nun geliri ikinci çeyrekte yüzde 9 artışla 22,6 milyar dolara, net kârı ise yüzde 17 artışla 6,4 milyar dolara çıktı. Hisse başına kâr 2 dolar olarak gerçekleşti.

Citigroup da ikinci çeyrekte güçlü bir bilanço açıkladı. Bankanın net kârı yüzde 45 artışla 5,8 milyar dolara, geliri ise yüzde 14 yükselişle 24,8 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kâr ise 1,96 dolardan 3,15 dolara yükseldi.

ABD BANKALARINDAN GÜÇLÜ MESAJ

Açıklanan bilançolar, ABD bankacılık sektörünün yüksek faiz ortamı, yatırım bankacılığı faaliyetleri ve ekonomik dayanıklılıktan olumlu etkilenmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Buna karşın JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, jeopolitik riskler, küresel çatışmalar, kalıcı enflasyon ve yüksek varlık fiyatlarının finansal piyasalar açısından yakından izlenmesi gereken başlıca riskler arasında yer aldığını vurguladı.

Bankaların ikinci çeyrek performansı şu şekilde:

  • JPMorgan Chase: Gelir 57,3 milyar dolar (+%28), net kâr 21,2 milyar dolar (+%41)
  • Bank of America: Gelir 31,6 milyar dolar (+%15), net kâr 9,1 milyar dolar (+%27)
  • Goldman Sachs: Gelir 20,3 milyar dolar (+%39), net kâr 6,6 milyar dolar (+%78)
  • Wells Fargo: Gelir 22,6 milyar dolar (+%9), net kâr 6,4 milyar dolar (+%17)
  • Citigroup: Gelir 24,8 milyar dolar (+%14), net kâr 5,8 milyar dolar (+%45)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
AB’den Moldova ordusuna 120 milyon avro destek AB'den Moldova ordusuna 120 milyon avro destek 13 Temmuz 2026 14:27
AB’den Fransa’ya 63 milyar avro rüzgar enerjisi desteği AB'den Fransa'ya 63 milyar avro rüzgar enerjisi desteği 13 Temmuz 2026 14:07
Diyarbakır Havzası’nda büyük enerji potansiyeli: Günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküp doğal gaz hedefi Diyarbakır Havzası’nda büyük enerji potansiyeli: Günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküp doğal gaz hedefi 13 Temmuz 2026 11:11
Goldman Sachs’tan ABD enflasyonu tahmini: Çekirdek TÜFE’de yavaşlama beklentisi Goldman Sachs’tan ABD enflasyonu tahmini: Çekirdek TÜFE’de yavaşlama beklentisi 13 Temmuz 2026 10:51
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 13 Temmuz 2026 10:42
Avrupa’da jet yakıtı stokları kritik seviyeye geriledi: Arz açığı riski büyüyor Avrupa’da jet yakıtı stokları kritik seviyeye geriledi: Arz açığı riski büyüyor 13 Temmuz 2026 10:17
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 13 Temmuz 2026 10:11
Asya borsaları haftaya negatif başladı Asya borsaları haftaya negatif başladı 13 Temmuz 2026 09:46
ABD hazine tahvil faizleri iki yılın zirvesinde: Petrol fiyatlarındaki artış Fed beklentilerini güçlendirdi ABD hazine tahvil faizleri iki yılın zirvesinde: Petrol fiyatlarındaki artış Fed beklentilerini güçlendirdi 13 Temmuz 2026 09:45
Piyasalarda gözler Hürmüz Boğazı’nda! Petrol yükseldi, borsalar baskı altında Piyasalarda gözler Hürmüz Boğazı'nda! Petrol yükseldi, borsalar baskı altında 13 Temmuz 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 13 Temmuz 2026 09:36
TSMC’den rekor ikinci çeyrek satışı: Yapay zeka çiplerine talep gücünü koruyor TSMC’den rekor ikinci çeyrek satışı: Yapay zeka çiplerine talep gücünü koruyor 13 Temmuz 2026 09:09
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.091,4800 Değişim 170,25 Son veri saati:
Düşük 13941,98 Yüksek 14112,23
Açılış
47,0405 Değişim 0,0827 Son veri saati:
Düşük 46,9704 Yüksek 47,0531
Açılış
53,8568 Değişim 0,7207 Son veri saati:
Düşük 53,1954 Yüksek 53,9161
Açılış
6.175,3030 Değişim 183,617 Son veri saati:
Düşük 6024,779 Yüksek 6208,396
Açılış
89,6307 Değişim 4,2320 Son veri saati:
Düşük 86,0493 Yüksek 90,2813
Açılış
BİST En Aktif Hisseler