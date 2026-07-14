Dev bankalardan rekor kâr! JPMorgan, Goldman Sachs ve Bank of America beklentileri aştı

ABD bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşları ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Güçlü ekonomik görünüm ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinin desteğiyle kârlılıklarını artıran bankalar, gelir ve net kârda beklentilerin üzerinde performans sergiledi.

JPMORGAN'DAN REKOR GELİR VE KÂR

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 57,3 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın aynı döneminde 44,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Net kâr ise yüzde 41 artışla 21,2 milyar dolara ulaşırken, hisse başına kâr 5,24 dolardan 7,70 dolara yükseldi.

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, şirket genelinde tüm iş kollarında gelirlerin rekor seviyeye ulaştığını belirterek, ABD ekonomisinin güçlü yatırımlar ve istihdam sayesinde dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Dimon, "Yapay zekâ yatırımları, mali teşvikler ve daha verimli düzenlemeler ekonomiyi destekliyor. Ancak jeopolitik gerilimler, savaşlar, kalıcı enflasyon, yüksek küresel bütçe açıkları ve şişkin varlık fiyatları yüzeyin altında hareket eden riskler olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BANK OF AMERICA'NIN KÂRI YÜZDE 27 ARTTI

Bank of America'nın ikinci çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 9,1 milyar dolara çıktı.

Bankanın geliri de yüzde 15 artışla 31,6 milyar dolara yükselirken, hisse başına kâr 90 sentten 1,21 dolara çıktı.

GOLDMAN SACHS'TAN YÜZDE 78'LİK KÂR SIÇRAMASI

Goldman Sachs, ikinci çeyrekte en güçlü performans gösteren bankalardan biri oldu.

Bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 6,6 milyar dolara, geliri ise yüzde 39 yükselişle 20,3 milyar dolara ulaştı.

Hisse başına kâr da 10,91 dolardan 20,98 dolara yükselerek dikkat çekici bir artış kaydetti.

WELLS FARGO VE CİTİGROUP DA GÜÇLÜ SONUÇLAR AÇIKLADI

Wells Fargo'nun geliri ikinci çeyrekte yüzde 9 artışla 22,6 milyar dolara, net kârı ise yüzde 17 artışla 6,4 milyar dolara çıktı. Hisse başına kâr 2 dolar olarak gerçekleşti.

Citigroup da ikinci çeyrekte güçlü bir bilanço açıkladı. Bankanın net kârı yüzde 45 artışla 5,8 milyar dolara, geliri ise yüzde 14 yükselişle 24,8 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kâr ise 1,96 dolardan 3,15 dolara yükseldi.

ABD BANKALARINDAN GÜÇLÜ MESAJ

Açıklanan bilançolar, ABD bankacılık sektörünün yüksek faiz ortamı, yatırım bankacılığı faaliyetleri ve ekonomik dayanıklılıktan olumlu etkilenmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Buna karşın JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, jeopolitik riskler, küresel çatışmalar, kalıcı enflasyon ve yüksek varlık fiyatlarının finansal piyasalar açısından yakından izlenmesi gereken başlıca riskler arasında yer aldığını vurguladı.

Bankaların ikinci çeyrek performansı şu şekilde:

JPMorgan Chase: Gelir 57,3 milyar dolar (+%28), net kâr 21,2 milyar dolar (+%41)

Bank of America: Gelir 31,6 milyar dolar (+%15), net kâr 9,1 milyar dolar (+%27)

Goldman Sachs: Gelir 20,3 milyar dolar (+%39), net kâr 6,6 milyar dolar (+%78)

Wells Fargo: Gelir 22,6 milyar dolar (+%9), net kâr 6,4 milyar dolar (+%17)

Citigroup: Gelir 24,8 milyar dolar (+%14), net kâr 5,8 milyar dolar (+%45)