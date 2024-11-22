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İngiltere'de perakende satışlar ekimde azaldı

İngiltere'de perakende satışlar ekimde yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2024 10:30

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2024 10:31

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,7 azaldı.

Gıda dışı mağaza satışlarında zayıflama görülürken, en sert düşüş yüzde 3,1 ile giyim mağazalarındaki satışlarda kayıtlara geçti.

Öte yandan ONS, eylül ayına ilişkin perakende satış rakamlarını da güncelledi. Buna göre, eylül perakende satışları daha önce açıklanan yüzde 0,3 büyümeye göre aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,1'e çekildi.

Ülkede perakende satışlar ağustos-ekim döneminde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,8 arttı.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, perakende satışlarının üç aylık büyümenin ardından ekimde düşüş gösterdiğini belirterek, geçen ay açıklanan Sonbahar Bütçesi öncesinde tüketicilerin harcamalarını yavaşlatması nedeniyle perakende satışlarının zayıfladığını ifade etti.

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