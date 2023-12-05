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İngiltere'de perakende satışlar kasımda hız kesti

İngiltere’de perakende satışlar bu yılın kasım ayında yüzde 2,7 artış kaydetti. Ülkede bir önceki ay (ekim) perakende satışlar yüzde 4,2 artmıştı.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 16:12

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 16:12

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yılın kasım ayında toplam perakende satışlarının yüzde 2,7 arttığı bildirildi.

Ülkede bir önceki ay (ekim) perakende satışlar yüzde 4,2 artmıştı.

Uzmanlara göre, İngiltere'de kasım ayı içerisinde mağazaların "Kara Cuma" diye adlandırılan kapsamlı indirimler uygulamasına rağmen perakende satışların kasım ayında hız kesmesi, büyük oranda artan hayat pahalılığının etkisinin harcamalar üzerinde net bir şekilde görüldüğü anlamına geliyor.

Açıklamada, ülkede perakende gıda satışlarının ise bu yılın eylül, ekim, kasım aylarında yüzde 7,6 artış kaydettiğine işaret edildi.

Ülkede gıda perakende satışlarının son 12 aylık ortalaması ise yüzde 8,4 yükseldi.

BRC açıklamasında, ülkede kasım ayında gıda dışı ürünlerin perakende satışlarının yine bu yılın eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 1,6 artış gösterdiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson ise ülkede perakendecilerin "Kara Cuma" kampanyalarından istenilen etkiyi göremediğini belirterek, İngiliz perakendecilerin aralık ayında son dakikaya bırakılan Noel alışverişlerine ümit bağladığını kaydetti.

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