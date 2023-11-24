İngiltere'de tüketici güven endeksi arttı

Tüketici araştırma şirketi GfK tarafından İngiltere'de yapılan anket sonuçlarına göre, İngiliz tüketicilerin güveni ölçen endeksi bir önceki aya göre 6 puan artarak Kasım ayında -24 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -27 seviyesine ineceği yönündeydi.

6 puanlık artış, Nisan ayından bu yana en büyük aylık artış oldu.

GfK'nin Müşteri Stratejisi Direktörü Joe Staton, "Güvendeki son iniş ve çıkışlar, düşen enflasyon ve ücret artışına ilişkin cesaret verici haberler, yüksek kişisel vergilendirmenin yanı sıra pahalı yakıt ve enerji faturalarıyla dengelendiğinden, ülkenin altüst olmuş ekonomik ruh halinin altını çizdi." dedi.

GfK'nin tüketicilerin önümüzdeki 12 ayda ekonomiyi nasıl gördüklerine ilişkin ölçüsü Ekim'deki -32'den -26'ya yükselirken, kişisel maliyelerinin görünümüne ilişkin duygular da 5 puan artarak -3'e geldi.