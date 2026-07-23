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Irak ekonomisine savaş darbesi! Petrol geliri kaybı 45 milyar dolara ulaştı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile Hürmüz Boğazı'ndaki abluka, petrol ihracatının büyük bölümünü bu güzergâhtan gerçekleştiren Irak'a ağır fatura çıkardı. Petrol ihracatının yüzde 90 düştü, Haziran 2026'ya kadar 40-45 milyar dolarlık gelir kaybına uğradı.

Irak ekonomisine savaş darbesi! Petrol geliri kaybı 45 milyar dolara ulaştı
İHA

Oluşturma Tarihi 23 Temmuz 2026 11:24

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan abluka, Irak ekonomisini petrol gelirleri üzerinden sert şekilde etkiledi. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin mali danışmanı Muzhar Salih, 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından ülkenin petrol ihracatında yüzde 90'a varan düşüş yaşandığını bildirdi. Salih, Haziran 2026'ya kadar ortaya çıkan gelir kaybının 40 ila 45 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

PETROL İHRACATI YÜZDE 90 DÜŞTÜ

Irak ekonomisinin büyük ölçüde petrol gelirlerine bağımlı olması, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin ülke üzerindeki etkisini artırdı.

Savaş ve ablukanın ekonomiye verdiği zararın boyutunu açıklayan Salih, "Irak açısından petrol ihracatlarında yüzde 90'lık düşüş ve buna ek olarak Haziran 2026'ya kadar tahmini 40 ila 45 milyar dolar arasında kayıp oldu" ifadelerini kullandı.

KAYIP 50 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi halinde ekonomik kaybın daha da büyüyeceğine dikkat çeken Salih, petrol gelirlerindeki toplam zararın 50 milyar dolara kadar ulaşabileceğini söyledi.

Çatışmalar başlamadan önce Irak'ın günlük petrol üretimi yaklaşık 4 milyon varil seviyesinde bulunuyordu. Ülke, bunun yaklaşık 3,5 milyon varillik bölümünü büyük ölçüde Hürmüz Boğazı üzerinden ihraç ediyordu.

HAZİNEYE AYLIK GELİR 8 MİLYAR DOLARDAN 1,5 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Petrol ihracatındaki sert gerileme Irak'ın kamu gelirlerine de doğrudan yansıdı. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir, Petrol Bakanlığının çatışmalar öncesinde devlet hazinesine her ay yaklaşık 7 ila 8 milyar dolar aktardığını belirtmişti.

Gelirlerdeki sert düşüşe dikkat çeken Hüdeyir, "Bugün bu rakam 1,5 milyar doları aşmıyor" açıklamasını yapmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın ne kadar süreceği, petrol gelirlerine büyük ölçüde bağımlı Irak ekonomisinin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı mali tablonun belirlenmesinde kritik rol oynayacak

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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