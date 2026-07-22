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AB'nin 21. Rusya yaptırım paketinde LNG krizi: Yunanistan'ın itirazı süreci kilitledi

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı 21'inci yaptırım paketi, Yunanistan'ın Rus LNG taşımacılığına ilişkin maddeye itiraz etmesi nedeniyle çıkmaza girdi. Yaklaşık 90 bankayı kapsayan yaptırım listesi ile Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının geleceği, 23 Temmuz'daki kritik görüşmelerde netleşecek.

AB’nin 21. Rusya yaptırım paketinde LNG krizi: Yunanistan’ın itirazı süreci kilitledi

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2026 09:06

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri, Rusya'ya yönelik hazırlanan 21'inci yaptırım paketinde uzlaşma sağlamak amacıyla yeniden bir araya geldi. Paketin odağında Rus bankaları, kripto para ağları, enerji gelirleri ve askeri üretim zincirini hedef alan yeni kısıtlamalar bulunuyor.

Ancak Yunanistan'ın, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) üçüncü ülkelere taşınmasını sınırlandıracak düzenlemeye karşı çıkması, yaptırım paketinin onay sürecini yavaşlattı.

YUNANİSTAN LNG MADDESİNE İTİRAZ EDİYOR

Atina yönetimi, Rus LNG'sinin üçüncü ülkelere taşınmasına getirilecek yasağın Moskova'nın enerji gelirlerini ciddi ölçüde azaltmayacağını savunuyor.

Yunanistan'a göre bu taşımalar yalnızca Avrupa merkezli şirketlerden Japonya, Çin veya ABD bağlantılı firmalara kayabilir. Bu nedenle yaptırımların Rusya yerine Avrupa denizcilik sektörünün rekabet gücünü zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa LNG taşımacılığında önemli paya sahip olan Yunan armatörleri, küresel pazarda Asyalı ve ABD'li rakipleriyle rekabet ettiklerini belirterek sektöre zarar verecek düzenlemelere karşı çıkıyor.

YAKLAŞIK 90 BANKA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Hazırlanan yeni pakette toplam 94 finans kuruluşunun yer aldığı, bunların yaklaşık 90'ının banka olduğu belirtiliyor.

Paketin kabul edilmesi halinde AB yaptırımları kapsamındaki Rus bankalarının sayısı 100'ün üzerine çıkacak. Böylece uluslararası bağlantıları bulunan 213 Rus kredi kuruluşunun yarısından fazlası Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına tabi olacak.

AB, doğrudan etkisi sınırlı olsa da bu adımla üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren şirket ve finans kuruluşlarının yaptırım kapsamındaki bankalarla çalışmasını zorlaştırmayı amaçlıyor.

KRİPTO AĞLARI VE SAVUNMA SANAYİSİ DE HEDEFTE

2022 yılında büyük Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından Moskova'nın daha küçük bankalar ve kripto para ağları üzerinden uluslararası ödemelerini sürdürdüğü biliniyor.

Yeni yaptırım paketi, bu alternatif ödeme kanallarını da hedef alıyor. Taslak metinde kripto platformları, ödeme sistemleri ve Rus finans ağıyla bağlantılı üçüncü ülke kuruluşlarına yönelik yeni işlem yasakları öngörülüyor.

Paket ayrıca yaklaşık 40 insansız hava aracı üreticisini, petrol ticareti yapan şirketleri, rafinerileri ve Rus savunma sanayisine parça sağlayan kuruluşları da kapsıyor.

RUS BANKACILIK SİSTEMİ İÇİN KRİZ UYARISI

Bir Avrupa ülkesinin istihbarat raporunda, Rus bankacılık sisteminin ciddi finansal risklerle karşı karşıya olduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda yeni yaptırımların finans sektöründe ani bir şok yaratabileceği ifade edildi.

Moskova ise bu iddiaları reddederek bankacılık sisteminin yaptırımlara uyum sağladığını ve alternatif ödeme mekanizmalarının sorunsuz çalışmaya devam ettiğini savunuyor.

PETROL FİYAT TAVANINDA KRİTİK TARİH 23 TEMMUZ

Avrupa Komisyonu, Rus petrolüne uygulanan varil başına 44,10 dolarlık fiyat tavanının altı ay boyunca mevcut seviyede korunmasını önerdi.

AB temsilcileri, yeni uzlaşma sağlanıncaya kadar fiyat tavanının 23 Temmuz'a kadar değiştirilmemesi konusunda geçici karar aldı. Tarafların anlaşamaması halinde fiyat tavanı uygulaması yeniden masaya yatırılacak.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının, olası yeni düzenlemelerde belirleyici olması bekleniyor.

ENERJİ GELİRLERİ YAPTIRIMLARIN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Avrupa Birliği, Rusya'nın savaş ekonomisini finanse eden petrol ve doğal gaz gelirlerini sınırlandırmayı hedefleyen yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Daha önce kabul edilen 20'nci yaptırım paketi kapsamında gölge filoya ait 46 gemi daha yaptırım listesine eklenirken, yaptırım uygulanan gemi sayısı 632'ye yükseldi.

Aynı düzenlemeyle Rus LNG tankerlerine bakım ve teknik hizmet verilmesine de yeni kısıtlamalar getirildi. Ayrıca 2027 yılından itibaren Rus şirketlerine AB'deki LNG terminallerinde hizmet sunulması yasaklanacak.

GÖZLER YENİ UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE

21'inci yaptırım paketinin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin oy birliği gerekiyor. Yunanistan'ın yanı sıra Avusturya da daha önce bazı maddelere çekince koymuştu.

Önümüzdeki görüşmelerde LNG taşımacılığına ilişkin istisnalar ile Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının geleceği belirleyici olacak. Uzlaşma sağlanamaması halinde yaptırım paketinin onay sürecinin yaz tatili sonrasına sarkabileceği ve petrol fiyat tavanı için geçici yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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