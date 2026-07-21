CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya'dan yakıt piyasasında normalleşme sinyali

Rusya'dan yakıt piyasasında normalleşme sinyali

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, hükümetin yakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla aldığı önlemlerin sonuç vermeye başladığını söyledi.

Rusya’dan yakıt piyasasında normalleşme sinyali
AA

Oluşturma Tarihi 21 Temmuz 2026 14:02

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus devlet televizyonu Vesti'ye yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan yakıt sorunu için alınan tedbirleri değerlendirdi.

Petrol ürünleri ihracatının yasaklanması, ithalat yoluyla piyasaya ek yakıt sağlanması, üretimin artırılması ve rafineri bakım takvimlerinin ertelenmesinin etkili olduğuna işaret eden Novak, "Bazı bölgelerde akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor, hizmet veren istasyonların sayısı artıyor ve kuyruklar azalıyor." ifadesini kullandı.

Novak, bazı bölgelerde ise sorunların sürdüğünü belirterek, şirketlerle söz konusu bölgelerin petrol ürünleriyle nasıl destekleneceğini ele aldıklarını aktardı.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed’de faiz artırımı ihtimali yeniden gündemde! Şahin mesajlar piyasaları tedirgin etti Fed’de faiz artırımı ihtimali yeniden gündemde! Şahin mesajlar piyasaları tedirgin etti 20 Temmuz 2026 09:29
Piyasaların gündemi Orta Doğu gerilimi: Brent petrol 12 Haziran’dan bu yana zirvede! Piyasaların gündemi Orta Doğu gerilimi: Brent petrol 12 Haziran’dan bu yana zirvede! 20 Temmuz 2026 09:05
Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: LPR oranları 14 aydır değişmedi Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: LPR oranları 14 aydır değişmedi 20 Temmuz 2026 08:07
Çip hisselerinde büyük satış dalgası: Kritik destek kırıldı, 3,3 trilyon dolarlık değer silindi Çip hisselerinde büyük satış dalgası: Kritik destek kırıldı, 3,3 trilyon dolarlık değer silindi 19 Temmuz 2026 16:01
Enerji krizleri sonrası AB düğmeye bastı! 2040 hedefi açıklandı: Yıllık 260 milyar avro tasarruf planı Enerji krizleri sonrası AB düğmeye bastı! 2040 hedefi açıklandı: Yıllık 260 milyar avro tasarruf planı 18 Temmuz 2026 11:51
Avro Bölgesi’nde yükseliş serisi sona erdi! Enflasyon yüzde 2,8’e geriledi! Avro Bölgesi'nde yükseliş serisi sona erdi! Enflasyon yüzde 2,8'e geriledi! 17 Temmuz 2026 15:17
BIST 100’de satış baskısı! Piyasalar Fitch kararını bekliyor BIST 100'de satış baskısı! Piyasalar Fitch kararını bekliyor 17 Temmuz 2026 11:03
Küresel piyasalarda çift baskı! Çip hisseleri çakıldı, Orta Doğu gerilimi risk iştahını azalttı Küresel piyasalarda çift baskı! Çip hisseleri çakıldı, Orta Doğu gerilimi risk iştahını azalttı 17 Temmuz 2026 09:37
Rusya federal bütçe harcama planını 1 trilyon ruble artırdı Rusya federal bütçe harcama planını 1 trilyon ruble artırdı 16 Temmuz 2026 13:03
AB’nin dış ticaret açığı mayısta arttı! AB'nin dış ticaret açığı mayısta arttı! 16 Temmuz 2026 13:00
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 16 Temmuz 2026 10:43
Asya borsaları karışık: Teknoloji hisseleri sert geriledi Asya borsaları karışık: Teknoloji hisseleri sert geriledi 16 Temmuz 2026 10:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.084,2300 Değişim 87,63 Son veri saati:
Düşük 14005,35 Yüksek 14092,98
Açılış
47,2048 Değişim 0,0633 Son veri saati:
Düşük 47,1464 Yüksek 47,2097
Açılış
53,9486 Değişim 0,1760 Son veri saati:
Düşük 53,8044 Yüksek 53,9804
Açılış
6.167,7590 Değişim 130,202 Son veri saati:
Düşük 6068,088 Yüksek 6198,29
Açılış
89,5010 Değişim 4,7623 Son veri saati:
Düşük 85,1782 Yüksek 89,9405
Açılış
BİST En Aktif Hisseler