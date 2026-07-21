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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 148 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 148 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 148 bin liraya yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 21 Temmuz 2026 16:49

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 148 bin lira, en yüksek 6 milyon 183 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 148 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 90 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 374 milyon 596 bin 718,72 lira, işlem miktarı ise 548,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 684 milyon 851 bin 815,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.090.300,00 4.025,00
En Düşük 6.148.000,00 4.005,00
En Yüksek 6.183.000,00 4.070,00
Kapanış 6.148.000,00 4.058,10
Ağırlıklı Ortalama 6.163.575,68 4.061,71
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.374.596.718,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 548,25
Toplam İşlem Adedi 62

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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