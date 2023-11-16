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Japonya'da ihracat arttı ithalat yavaşladı

Japonya'nın ihracatı Eylül ayının ardından Ekim ayında da büyüdü. Bununla birlikte zayıflayan dış talep ticarete bağımlı ekonomiye zarar verirken, Çin'e yapılan çip ve çelik sevkiyatlarındaki düşüş nedeniyle keskin bir şekilde yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 09:27

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 09:27

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ihracat Ekim ayında bir önceki yıla göre %1,6 arttı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde %1,2'lik artış olacağı yönündeydi.

İthalat ise enerji alımlarının düşmesinin etkisiyle Ekim ayında yüzde 12,5 geriledi. Ticaret dengesi 662,5 milyar yen açık verdi.

Zayıf ihracat, Japonya'nın ekonomik büyümeyi teşvik etme çabalarını zorlaştırırken, durgun iç talep de salgın sonrası toparlanmayı olumsuz etkiliyor.

Itochu Ekonomik Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Atsushi Takeda, "Çin ekonomisi dibe vururken ve ABD ile Avrupa'dan gelen talep yavaşlarken, ihracatın dibe vurması için önümüzdeki yılın ortasına kadar beklememiz gerekiyor. O zamana kadar Japonya'nın boşluğu doldurmak için tüketim ve sermaye harcamalarına güvenmesi gerekecek" dedi.

Büyüme faktörlerinin yokluğu nedeniyle bazı ekonomistler Japonya'nın iki çeyrek üst üste daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girebileceği uyarısında bulunuyor.

Hedef bazında, Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e yapılan ihracat Ekim ayında yıllık bazda %4,0 düşerek 11 ay üst üste düşüş kaydetti.

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