Singapur ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan güncellenmiş nihai verilere göre, Singapur'un ekonomisi üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden daha hızlı büyüdü; inşaat ve hizmet üreten sektörler genişlerken, imalattaki daralma yavaşladı. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) Temmuz-Eylül döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 1,1 arttı. Bu, ikinci çeyrekte görülen yüzde 0,7 büyüme ve analistlerin beklediği yüzde 0,5 artış tahminiyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir rakam oldu.

İnşaat sektörü önceki çeyrekteki yüzde 7,7'lik büyümenin ardından nihai verilerle yüzde 6,3 büyürken, hizmet üreten sektörlerdeki büyüme yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e yavaşladı.

İmalat sektörü üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,6 daralarak, ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 7,6'lık daralmanın ardından biraz toparlandı.

Revize edilen veriler, Singapur ekonomisinin mevsimsellikten arındırılmış dönemsel bazda yüzde 1,4 büyüdüğünü gösterdi. Bu, yüzde 1,0 artış yönündeki ön tahminle ve ikinci çeyrekte görülen yüzde 0,1'e göre daha olumlu bir veri oldu.

Yılın geri kalanına ilişkin görünümüne ilişkin değerlendirme yapan Bakanlık, Singapur'un hassas mühendislik ve su yolu taşımacılığı gibi imalat ve ticaretle ilgili sektörlerinin, zayıf dış talep nedeniyle muhtemelen zayıf kalacağını belirtti. Ancak hava yolculuğu ve turizmdeki toparlanmanın havacılık ve turizmle ilgili sektörlerin büyümesini desteklemesi bekleniyor. Yiyecek ve içecek gibi tüketiciye yönelik sektörleri destekleyen dayanıklı bir iş piyasası öngörüyor.

Bakanlık, 2023 yılı GSYH tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,5-1,0 aralığına çekti. 2024 için beklenti yüzde 1,0-3,0 arasında bir büyüme olarak belirtildi.