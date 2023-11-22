CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Singapur ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü

Singapur ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü

Singapur'un ekonomisi üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden daha hızlı büyüyerek inşaat ve hizmet üreten sektörler genişlerken, imalattaki daralma yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 09:27

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 09:27

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan güncellenmiş nihai verilere göre, Singapur'un ekonomisi üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden daha hızlı büyüdü; inşaat ve hizmet üreten sektörler genişlerken, imalattaki daralma yavaşladı. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) Temmuz-Eylül döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 1,1 arttı. Bu, ikinci çeyrekte görülen yüzde 0,7 büyüme ve analistlerin beklediği yüzde 0,5 artış tahminiyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir rakam oldu.

İnşaat sektörü önceki çeyrekteki yüzde 7,7'lik büyümenin ardından nihai verilerle yüzde 6,3 büyürken, hizmet üreten sektörlerdeki büyüme yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e yavaşladı.

İmalat sektörü üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,6 daralarak, ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 7,6'lık daralmanın ardından biraz toparlandı.

Revize edilen veriler, Singapur ekonomisinin mevsimsellikten arındırılmış dönemsel bazda yüzde 1,4 büyüdüğünü gösterdi. Bu, yüzde 1,0 artış yönündeki ön tahminle ve ikinci çeyrekte görülen yüzde 0,1'e göre daha olumlu bir veri oldu.

Yılın geri kalanına ilişkin görünümüne ilişkin değerlendirme yapan Bakanlık, Singapur'un hassas mühendislik ve su yolu taşımacılığı gibi imalat ve ticaretle ilgili sektörlerinin, zayıf dış talep nedeniyle muhtemelen zayıf kalacağını belirtti. Ancak hava yolculuğu ve turizmdeki toparlanmanın havacılık ve turizmle ilgili sektörlerin büyümesini desteklemesi bekleniyor. Yiyecek ve içecek gibi tüketiciye yönelik sektörleri destekleyen dayanıklı bir iş piyasası öngörüyor.

Bakanlık, 2023 yılı GSYH tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,5-1,0 aralığına çekti. 2024 için beklenti yüzde 1,0-3,0 arasında bir büyüme olarak belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Borsa İstanbul’da emir değeri sınırları değişiyor Borsa İstanbul'da emir değeri sınırları değişiyor 21 Kasım 2023 10:08
Fed üyesi Barkin’den faiz mesajı Fed üyesi Barkin'den faiz mesajı 21 Kasım 2023 09:22
ABD’de kredi talebi geçen yıl azaldı ABD'de kredi talebi geçen yıl azaldı 21 Kasım 2023 09:19
Yeni Zelanda’da kredi kartı harcamaları 2 yılın ardından ilk kez geriledi Yeni Zelanda'da kredi kartı harcamaları 2 yılın ardından ilk kez geriledi 21 Kasım 2023 09:17
Almanya’nın vergi gelirlerinin yüzde 2,2 artması bekleniyor Almanya'nın vergi gelirlerinin yüzde 2,2 artması bekleniyor 21 Kasım 2023 09:14
ECB üyesi faiz indirimi tartışmaları için erken olduğunu söyledi ECB üyesi faiz indirimi tartışmaları için erken olduğunu söyledi 21 Kasım 2023 09:10
Moody’s: Oynaklığa rağmen ABD tahvillerine talep güçlü Moody's: Oynaklığa rağmen ABD tahvillerine talep güçlü 21 Kasım 2023 09:07
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor 21 Kasım 2023 09:26
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 21 Kasım 2023 10:18
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi Asya borsaları Japonya hariç yükseldi 21 Kasım 2023 10:15
Çin yuanı, ABD doları karşısında 4 ayın en yüksek seviyesinde Çin yuanı, ABD doları karşısında 4 ayın en yüksek seviyesinde 21 Kasım 2023 09:04
Nasdaq 100’den 2 yılın en yüksek kapanışı Nasdaq 100'den 2 yılın en yüksek kapanışı 21 Kasım 2023 09:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,41
%0,5409
EURO
1.002,43
%0,2426
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,36
%-0,0636
ALTIN
1.015,10
%1,5098
EURO
1.006,44
%0,6438
DOLAR
1.063,20
%6,32
BORSA
995,04
%-0,4964
ALTIN
1.062,19
%6,2185
EURO
1.029,55
%2,9548
DOLAR
1.071,36
%7,1357
BORSA
1.002,00
%0,1996
ALTIN
1.648,41
%64,8409
EURO
1.545,70
%54,5697
DOLAR
1.777,58
%77,7579
BORSA
1.755,19
%75,519
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler