CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Singapur'da enflasyon yavaşladı

Singapur'da enflasyon yavaşladı

Singapur'un tüketici enflasyonu, fiyat baskılarının politika yapıcıların hedefleriyle uyumlu olduğunu göstererek, Ocak ayında sürpriz bir şekilde beklentilerin aksine azaldı.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2025 09:20

Singapur İstatistik Bakanlığı, tüketici fiyat endeksinin geçen ay bir yıl öncesine göre %1,2 arttığını açıkladı. Bu, Aralık ayındaki %1,6'dan revize edilmiş %1,5'lik artış ve analistlerin %2,0 artışa ilişkin medyan tahminin oldukça altında geldi.

Veriler, özel yol taşımacılığı ve konaklama maliyetlerini çıkaran çekirdek TÜFE'nin Ocak ayında %0,8 arttığını gösterdi. Bu, Aralık ayındaki %1,8'lik büyümeden ve analistlerin beklediği %1,6'lık genişlemeden daha yavaş oldu.

Veriler, Ülkenin merkez bankası olarak kabul edilen Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) Ocak ayında beş yılın ardından ilk kez para politikasını gevşetmesinden sonra geldi. Çekirdek enflasyondaki sürekli yavaşlama, MAS'ın şehir devletinin döviz kuruna odaklanan politika duruşunu daha da gevşetmesi için bir gerekçe olabilir.

MAS'ın enflasyon için belirlenmiş bir hedefi olmasa da, ortalama %2'nin hemen altındaki çekirdek enflasyonu ekonomideki genel fiyat istikrarıyla tutarlı olarak görüyor.

İlginizi Çekebilir
BOJ Başkanı tahvil getirilerine müdahale etme sözü verdi BOJ Başkanı tahvil getirilerine müdahale etme sözü verdi 21 Şubat 2025 09:17
Japonya iş dünyası ile istişarelerde bulunacak Japonya iş dünyası ile istişarelerde bulunacak 21 Şubat 2025 09:13
Ons altın güne düşüşle başladı Ons altın güne düşüşle başladı 21 Şubat 2025 09:10
Fed üyesi Kugler: Faiz oranlarını bir süre daha yerinde tutmak uygun olur Fed üyesi Kugler: Faiz oranlarını bir süre daha yerinde tutmak uygun olur 21 Şubat 2025 09:05
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 20 Şubat 2025 15:58
TCMB’den 2 TL depo alım ihalesi TCMB'den 2 TL depo alım ihalesi 20 Şubat 2025 15:48
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu 20 Şubat 2025 15:09
İngiltere’de tüketici güveni yine kötüleşti İngiltere'de tüketici güveni yine kötüleşti 20 Şubat 2025 09:49
Ons altın rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor Ons altın rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor 20 Şubat 2025 09:47
Japonya’da market satışları yıla artışla başladı Japonya'da market satışları yıla artışla başladı 20 Şubat 2025 09:45
Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı 20 Şubat 2025 09:41
Goldman Sachs: Çin enflasyon hedefini düşürecek Goldman Sachs: Çin enflasyon hedefini düşürecek 20 Şubat 2025 09:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler