Çin, Kazakistan'ın BRICS'e katılımını destekliyor

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, gelişmekte olan ülkeler grubu, modası geçmiş olarak gördüğü Batı hakimiyetindeki dünya düzenine rakip olmak için daha fazla genişlemeye hazırlanıyor.

Orta Asya devletinin başkentinde gerçekleşen toplantının ardından Kazakistan Devlet Başkanı Kassym-Jomart Tokayev ile birlikte basına konuşan Xi, Kazakistan'ı "uluslararası sahnede orta güç rolü oynamaya ve küresel yönetime gereken katkıyı yapmaya" teşvik ederken, Astana'nın BRICS'e katılımını destekledi.

Çin ve Rusya, Batı'nın ekonomik hakimiyetine karşı koymak amacıyla Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'yı da içeren BRICS grubunun genişletilmesi için baskı yapıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında BRICS bloğu Suudi Arabistan, İran, Etiyopya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bloğa kabul etti; Ancak Suudi Arabistan henüz gruba katılmadı.

Arjantin BRICS'e katılmayı planlamıştı ancak Başkan Javier Milei Aralık ayında göreve geldikten kısa bir süre sonra ülkesinden çekildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS'i alternatif değil tamamlayıcı bir platform olarak nitelendirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.