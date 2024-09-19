CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Çin'in faizleri düşürmesi öngörülüyor

Çin'in ana politika faizini ve kredi gösterge faizlerini düşürmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2024 09:56

Son Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024 09:56

Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, ABD Merkez Bankası'nın büyük faiz indiriminin yuandaki keskin düşüşlere ilişkin risklerin bir kısmını ortadan kaldırmasının ardından, Çin'in Cuma günü ana politika ve gösterge borç verme oranlarını düşürmesi bekleniyor. Para politikasındaki ayrışma ve zayıflayan Çin yuanı, Pekin'in son birkaç yıldır politikayı gevşetme çabalarını sınırlayan temel kısıtlamalar oldu.

Ancak ABD merkez bankasının parasal genişleme döngüsünü bu hafta her zamankinden daha büyük bir yüzde yarım puanlık indirimle başlatmasıyla, analistler ve tüccarlar Pekin'in para politikası üzerinde daha fazla manevra alanı olduğuna inanıyor.

Normalde bankaların en iyi müşterilerinden tahsil edilen kredi faiz oranı (LPR), her ay belirlenen 20 ticari bankanın Çin Merkez Bankası'na (PBOC) önerilen oranları sunmasının ardından hesaplanıyor. Reuters'ın bu hafta 39 piyasa gözlemcisiyle yaptığı bir ankette, tüm katılımcıların 27'si veya %69'u hem bir yıllık hem de beş yıllık LPR'lerin düşürülmesini bekliyordu.

Kalan 12 katılımcıdan ikisi sadece beş yıllık LPR'de indirim öngörürken, diğer 10 katılımcı her iki faiz oranında da değişiklik olmayacağını tahmin etti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 17 Eylül 2024 09:28
Goldman Sachs ons altın için tahminini yineledi Goldman Sachs ons altın için tahminini yineledi 17 Eylül 2024 09:03
ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimine devam etmeli 17 Eylül 2024 09:00
Apollo Global: Ücret enflasyonu Fed’i faiz indirimlerinde sınırlayacak Apollo Global: Ücret enflasyonu Fed'i faiz indirimlerinde sınırlayacak 17 Eylül 2024 08:56
Piper Sandler: Fed bu yıl 100 baz puan faiz indirimi yapabilir Piper Sandler: Fed bu yıl 100 baz puan faiz indirimi yapabilir 17 Eylül 2024 08:53
Ekonomistler BOJ için aralık ayını işaret etti Ekonomistler BOJ için aralık ayını işaret etti 17 Eylül 2024 08:48
Fed kararını bekleyen ons altın hafif geriledi Fed kararını bekleyen ons altın hafif geriledi 17 Eylül 2024 08:44
Merkez bankalarının dijital para birimi hazırlıklarında ivme artıyor Merkez bankalarının dijital para birimi hazırlıklarında ivme artıyor 17 Eylül 2024 08:43
Deutsche Bank: Türk tahvillerinde güçlü ralli bekliyoruz Deutsche Bank: Türk tahvillerinde güçlü ralli bekliyoruz 16 Eylül 2024 16:58
New York Fed imalat endeksi eylülde büyümeye işaret etti New York Fed imalat endeksi eylülde büyümeye işaret etti 16 Eylül 2024 16:55
Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan merkez bankalarına faiz indirimi çağrısı Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan merkez bankalarına faiz indirimi çağrısı 16 Eylül 2024 16:50
Hazine, 2 ihalede 54,8 milyar lira borçlandı Hazine, 2 ihalede 54,8 milyar lira borçlandı 16 Eylül 2024 16:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler