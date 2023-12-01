ECB üyesi: Faiz indirimi için çok erken

Euro Bölgesi için risklerin daha olumsuz sonuçlara doğru eğimli olduğunu ifade eden ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, bu nedenle daha fazla faiz artışının masadan kaldırılamayacağını ve indirimlerin tartışılmaması gerektiğini ifade etti.

Nagel, "Enflasyon riskleri yukarı yönlü, özellikle de mevcut jeopolitik durum nedeniyle. Bu nedenle faiz oranlarının bir kez daha artırılması ihtimalini göz ardı etmiyorum. Temel faiz oranlarında olası bir indirimi düşünmek için bile bana çok erken görünüyor" diye konuştu.

Fiyat artışındaki son düşüşün memnuniyet verici olduğunu ve kısa vadeli beklentilerin de gerilediğini, ancak uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hala %2'nin oldukça üzerinde olduğunu belirten Nagel, "Piyasa oyuncuları uzun vadede aşırı enflasyon riskine karşı korunmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki savaş da enflasyon risklerine yeni bir ivme kazandırdı" dedi.