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Fed üyesi Cook mevcut faiz seviyesini yeterli buluyor

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, bankanın mevcut hedef faiz oranının enflasyonu yüzde 2'lik hedefe döndürmek için yeterli olmasını umduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 10:44

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 10:44

Duke Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cook, Fed'in geçen haftaki toplantısında faiz oranlarını %5,25 ila %5,5 aralığında sabit bıraktığını hatırlattı ve "Bunun zaman içinde %2'lik hedefimize geri dönmemizi sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umuyoruz. Ancak enflasyon hedefine ulaşılmasını sağlamak için tetikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında, uzun vadeli ABD tahvil getirilerindeki son yükselişin, yatırımcıların daha fazla faiz artışı beklentilerinden kaynaklanmadığını da savunan Cook, piyasa bazlı oranların Fed içinde nasıl değerlendirilebileceği konusunda önemli bir ayrım yaptı.

Cook, "Beklenen faizlerdeki ve vade primlerindeki değişiklikler arasındaki ayrışmalar, kullanılan belirli modellere ve varsayımlara bağlıdır. Ancak şunu söyleyebilirim ki, yakın vadede daha yüksek politika faizi beklentisi uzun vadeli faizlerde bir artışa neden olmuyor gibi görünüyor" dedi.

Finansal istikrara ilişkin genel değerlendirmesinde Cook, bankacılık sisteminin geçen baharda yaşanan stresleri atlattığını ve "genel olarak sağlam ve dirençli olmaya devam ettiğini" düşündüğünü söyledi.

Cook ayrıca, borçlanma açısından hane halkı ve şirketlerin genel olarak iyi durumda göründüğünü, ancak "yükselen faiz ortamında bekleneceği üzere" daha düşük kredi puanları ve derecelendirmeleri olanlar arasında potansiyel olarak streslerin ortaya çıkmaya başladığını vurguladı. Ancak Cook, ticari ipotek temerrütlerinin artması ve mal sahipleri üzerinde satış baskısı oluşturmaya başlaması halinde ticari gayrimenkul fiyatlarının "keskin bir şekilde düşebileceği" riskine dikkat çekti.

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