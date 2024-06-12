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Fransız Bakan'dan kritik 'borç' uyarısı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Le Pen'in kazanmasının Fransa'yı borç krizine sokacağı uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 09:14

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 09:16

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ay sonunda yapılması planlanan parlamento seçimlerini aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in kazanması ve ekonomik programını uygulaması halinde Fransa'nın bir borç krizine sürükleneceği uyarısında bulundu.

Le Maire, Kuzey Fransa'daki eski seçim bölgesinde düzenlenen bir toplantıda Le Pen'in Ulusal Ralli partisinin geçmişte desteklediği satış vergilerinin azaltılması ve emeklilik yaşının düşürülmesi gibi politikaların yüz milyarlarca euroya mal olacağını söyledi.

ESKİ BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANINA ATIFTA BULUNDU

Le Maire, "Fransa'da bir borç krizi mümkün, bir Liz Truss senaryosu mümkün," diyerek kısa süreli görev süresi devlet tahvillerinde satışa yol açan eski Birleşik Krallık başbakanına atıfta bulundu.

Ulusal Ralli Başkanı Jordan Bardella ise yaptığı açıklamada partisinin oylamada çoğunluğu kazanmaya yaklaştığını söyledi. 28 yaşındaki siyasi lider, Salı günü geç saatlerde France 2 televizyonuna verdiği röportajda muhafazakar Cumhuriyetçilerden birkaç düzine milletvekilinin Ulusal Ralli ile güçlerini birleştirmesini beklediğini söyledi.

Bardella, "Güvenlik ve göçmenlik konularında Ulusal Miting seçmenleriyle aynı değerleri paylaşan çok sayıda Cumhuriyetçi seçmen var" dedi.

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