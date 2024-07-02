Gazprom'un Avrupa'ya gaz ihracatı azaldı

Rus doğal gaz devi Gazprom'un Avrupa'ya günlük ortalama doğal gaz arzı Haziran ayında bir önceki yıla göre neredeyse %23 arttı. Ancak Mayıs ayına göre %8,6 düştü.

TürkAkım denizaltı boru hattında 6-9 Haziran tarihlerinde planlanan bakım çalışmaları nedeniyle ihracat geçen ay bir önceki aya göre daha düşük gerçekleşti.

Avrupa gaz iletim grubu Entsog'un verilerine ve Gazprom'un Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin günlük raporlarına dayanan hesaplamalar, ortalama günlük boru hattı ihracatının Mayıs ayındaki 89,5 milyon metreküpten geçen ay 81,8 milyon metreküpe (mcm) düştüğünü, ancak Haziran 2023'teki 66,8 mcm'den arttığını gösterdi.

Gazprom'un bu yıl Avrupa'ya yaptığı doğal gaz ihracatı şu ana kadar yaklaşık 15,5 milyar metreküp (bcm) oldu.