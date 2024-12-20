Morgan Stanley'den TCMB analizi

Morgan Stanley ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 200 baz puanlık bir indirimle başlayacağını öngörürken daha sınırlı bir faiz indirimi riskine de dikkat çekti.

Banka TCMB'nin ılımlı bir indirim yapacağını öngörürken, asgari ücretteki artış oranına göre bankanın Aralık toplantısını pas bile geçebileceğini belirtti.

Kendi temel senaryolarının enflasyonda 2025 yıl sonu için yüzde 26 olduğunu belirten Morgan Stanley ekonomistleri bu senaryonun da asgari ücrette yaklaşık yüzde 30'luk bir beklentiye dayandığını ifade etti.

Ekonomistler asgari ücrette 10 puanlık ilave artışın enflasyon beklentilerine 2-2,5 puan ekleme yapılmasını gerektireceğini söylerken, 2025 yılı için öngörülen gevşeme patikasında alanı daraltabileceğini de ifade etti.