Morgan Stanley'den TCMB değerlendirmesi

Morgan Stanley, Türkiye'de Temmuz ayı enflasyonunda baz etkiler nedeniyle keskin bir düşüş olmasına rağmen; çekirdek aylık enflasyon eğilimi, yönetilen fiyat artışları ve hala güçlü olan hizmet enflasyonu tarafından yönlendirilen TCMB'nin tahminlerinden daha yüksek sürdüğünü belirterek, "2024 yılı sonu enflasyon tahminimizi %42,4 olarak tutuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Banka geçen sefer yayımladığı notta yer aldığı gibi bu notta da yılın geri kalanında faizlerin değişmeyeceği beklentilerini devam ettirdi.

Morgan Stanley, enflasyonun düşüş hızına ilişkin devam eden riskler göz önüne alındığında, kamuoyu tarafından belirlenen ücret ve fiyatlara ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından Şubat ayında ilk faiz indiriminin yapılmasını beklemeye devam ettiklerini kaydetti.