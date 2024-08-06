CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Morgan Stanley'den TCMB değerlendirmesi

Morgan Stanley, Yılın geri kalanı için TCMB'nin faizleri sabit tutma beklentisini sürdürdü

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2024 14:46

Morgan Stanley, Türkiye'de Temmuz ayı enflasyonunda baz etkiler nedeniyle keskin bir düşüş olmasına rağmen; çekirdek aylık enflasyon eğilimi, yönetilen fiyat artışları ve hala güçlü olan hizmet enflasyonu tarafından yönlendirilen TCMB'nin tahminlerinden daha yüksek sürdüğünü belirterek, "2024 yılı sonu enflasyon tahminimizi %42,4 olarak tutuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Banka geçen sefer yayımladığı notta yer aldığı gibi bu notta da yılın geri kalanında faizlerin değişmeyeceği beklentilerini devam ettirdi.

Morgan Stanley, enflasyonun düşüş hızına ilişkin devam eden riskler göz önüne alındığında, kamuoyu tarafından belirlenen ücret ve fiyatlara ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından Şubat ayında ilk faiz indiriminin yapılmasını beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade 05 Ağustos 2024 12:57
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları haziranda yükseldi Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda yükseldi 05 Ağustos 2024 12:47
ABD Hazine tahvillerinde resesyon endişesi nedeniyle düşüş ABD Hazine tahvillerinde resesyon endişesi nedeniyle düşüş 05 Ağustos 2024 11:24
Küresel piyasalar toparlanma eğilimine girdi Küresel piyasalar toparlanma eğilimine girdi 06 Ağustos 2024 09:17
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ağustos 2024 14:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 06 Ağustos 2024 10:07
VIX Endeksi 4 yılın zirvesinden 38,57’ye geriledi VIX Endeksi 4 yılın zirvesinden 38,57’ye geriledi 06 Ağustos 2024 10:05
Asya piyasaları Japonya öncülüğünde toparlanıyor Asya piyasaları Japonya öncülüğünde toparlanıyor 06 Ağustos 2024 09:08
Emtia piyasasında geçen hafta düşüş eğilimi görüldü Emtia piyasasında geçen hafta düşüş eğilimi görüldü 05 Ağustos 2024 11:16
Borsada işlemler Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin çalışması ile 2. kez geçici olarak durduruldu Borsada işlemler Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile 2. kez geçici olarak durduruldu 05 Ağustos 2024 10:51
Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları yükselişle açıldı 06 Ağustos 2024 10:56
Brent petrol haftaya düşüşle başladı Brent petrol haftaya düşüşle başladı 05 Ağustos 2024 09:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler