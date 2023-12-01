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OPEC gönüllü üretim kısıntısını uzattı

OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanları toplantısından gönüllü üretim kısıntılarının 2024 ilk çeyrek sonuna kadar uzatılması kararı çıktı.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 09:30

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 09:30

OPEC+ üyesi ülkeler petrol ve enerji bakanları toplantısından sonra gönüllü üretim kısıntısı kararı aldı. Suudi Arabistan günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısını 2024 Mart sonuna kadar uzattı. Suudi Arabistan'ın günlük üretimi 9 milyon varil civarında olacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Perşembe günü yaptığı açıklamada, OPEC+ petrol üreticilerinin ilk çeyrekte günlük 2 milyon varilden fazla olan gönüllü petrol üretim kesintilerinin kış aylarındaki düşük talebi karşılamaya yardımcı olacağını vurguladı.

Novak, ilk çeyrekte Rusya'nın ilave petrol azaltımının 500,000 varil/gün olacağını, Suudi Arabistan'ın arzı 1 milyon varil/gün azaltacağını ve diğer ülkelerin de 700,000 varil/gün ilave azaltıma katkıda bulunacağını söyledi.

Kazakistan'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde petrol üretimini günlük 82.000 varil daha azaltacağını söyledi. Söz konusu kesinti, Kazakistan tarafından Nisan 2023'te açıklanan ve Aralık 2024 sonuna kadar devam edecek olan 78.000 varillik gönüllü kesintiye ek olarak uygulanacak.

Dolayısıyla Kazakistan'ın üretimi Mart 2024 sonuna kadar 1.468 milyon varil/gün olacak.

Umman, Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar günlük üretimini gönüllü olarak 42 bin varil azaltacak.

Kuveyt günlük üretimini Ocak'tan Mart sonuna kadar 135 bin varil kısacak.

Cezayir hali hazırda uygulamakta olduğu 48 bin varil/günlük üretim kısıntısına ek olarak, Ocak ayından Mart sonuna kadar üretimini günlük 51 bin varil daha azaltacak.

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