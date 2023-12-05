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Bitcoin 19 ayın zirvesinden döndü

Bitcoin, 19 ayın en yüksek seviyesi olan 42 bin 405,25 dolar seviyesinin altına geriledi.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 10:44

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 10:44

Dün yüzde 5,8 artışla 42.000 dolar seviyesini üzerine çıkan ve 19 ayın en yüksek seviyesi olan 42 bin 405,25 doları gören Bitcoin, bu seviyeden bir miktar geriledi. Şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 0,75 düşüşle 41 bin 730 dolar.

Fundstrat Global Advisors LLC'nin dijital varlık stratejisi başkanı Sean Farrell yayınladığı araştırma notunda, "Kriptopara ile hisse senedi piyasaları arasındaki ayrışma, kriptonun diğer geleneksel makro varlıklarla mevcut düşük korelasyonunun altını çiziyor" dedi.

Kriptoya özgü faktörlerin en büyük dijital varlıkta %152'lik bir tırmanışı teşvik etmesiyle Bitcoin'in hisse senetleri ve altın gibi varlıklarla olan korelasyonu 2023'te azaldı. Kazançların temel nedenlerinden biri, ABD'nin ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına izin vereceği ve potansiyel olarak token talebini genişleteceği beklentisidir.

Bitcoin ve MSCI Inc'in dünya hisseleri endeksi için 90 günlük korelasyon katsayısı, yılın başında 0,60 iken 0,18'e düştü. Token ve spot altın için yapılan benzer bir çalışma, rakamın 0,36'dan yaklaşık sıfıra düştüğünü gösteriyor. Değerin 1 olması varlıkların aynı yönde hareket ettiğini gösterirken, eksi 1 olması ters yönde hareket ettiklerini gösterir.

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