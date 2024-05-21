Standard Chartered yıl sonu Ethereum tahmini yaptı

Standard Chartered Bank FX Araştırma ve Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, Geoff Kendrick, Ethereum spot ETF'nin bu hafta onaylanmasını ve ilk 12 ayda 15 milyar ila 45 milyar dolarlık girişe yol açmasını bekliyor.

Ethereum spot ETF'innin onaylanması için Ethereum fiyatının 2024'ün sonuna kadar 8.000 dolara çıkabileceği tahminini tekrarlayan Kendrick, Bitcoin 2024 yılı sonunda 150.000 dolara ulaşacağını öngörüsünü de yineledi.

VanEck'in 23 Mayıs'ta ve Ark Invest/21Shares'in 24 Mayıs'ta yapacağı spot Ether ETF son teslim tarihlerinin ilk turu hızla yaklaşıyor.

Kendrick, "Onaydan sonra, spot ETF'lerin onaydan sonraki ilk 12 ayda 2.39-9.15 milyon ether girişini sağlayacağını tahmin ediyoruz. ABD doları bazında bu, kabaca 15 milyar ila 45 milyar dolara denk geliyor. Piyasa değerinin bir yüzdesi olarak, bitcoin ETF'lerine giriş tahminlerimize benziyor ve bu da doğru olduğunu kanıtlıyor" dedi.