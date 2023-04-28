İlk çeyrekte Intel'in hisse başına karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 azaldı. Gelirler de aynı dönemde yüzde 36,2 azalarak 11,7 milyar dolara indi. Geçen yılın aynı döneminde ciro 18,4 milyar dolar olmuştu.

Intel ilk çeyreği 2,76 milyar dolar, hisse başına 4 cent zararla kapattı. Ekonomistler ise 15 cent zarar bekliyorlardı. Gelirlerin ise ilk çeyrekte 11.04 milyar dolar olacağı öngörülüyordu.

Şirket yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 4 cent zarar ve 12 milyar dolar gelir beklediğini de duyurdu. Analistlerin beklentisi hisse başına 1 cent kar ve 11,75 milyar dolar gelir seviyesindeydi.