CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri THY 355 uçağın satın alınması için Airbus ile görüşüyor

THY 355 uçağın satın alınması için Airbus ile görüşüyor

Türk Hava Yolları (THY), Airbus ile 2026-2036 arasında teslim alınmak üzere 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüşme yapıldığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2023 13:27

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2023 13:27

THY, Avrupa merkezli çok uluslu bir havacılık şirketi Airbus ile 2026-2036 arasında teslim alınmak üzere 355 uçağın satın alınmasına ilişkin görüşme yapıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

THY tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır. Bu çerçevede, Airbus firması ile 2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşülmektedir. Satın alma ile ilgili olarak yönetim kurulu onayı alındıktan sonra, gerekli bildirim kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

İlginizi Çekebilir
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK ödeme günleri açıklandı! Cumhuriyet emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK ödeme günleri açıklandı! Cumhuriyet emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 10 Kasım 2023 18:44
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ’Çözümleri geliştirdik, uygulayacağız’ ASGARİ ÜCRET, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 'Çözümleri geliştirdik, uygulayacağız' 10 Kasım 2023 18:30
ECB, Alman merkezli derecelendirme kuruluşunu kabul etti ECB, Alman merkezli derecelendirme kuruluşunu kabul etti 10 Kasım 2023 15:44
Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor 10 Kasım 2023 15:32
MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yüzde 40’ı aştı! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi... MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yüzde 40'ı aştı! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi... 10 Kasım 2023 15:09
BoE banka ve banka dışı kurumlara yönelik stres testini genişletiyor BoE banka ve banka dışı kurumlara yönelik stres testini genişletiyor 10 Kasım 2023 14:29
Bitcoin fiyatı 36 bin doların üzerinde Bitcoin fiyatı 36 bin doların üzerinde 10 Kasım 2023 13:06
İngiltere ekonomisi büyüme göstermedi İngiltere ekonomisi büyüme göstermedi 10 Kasım 2023 10:58
Powell: Faiz artışı olasılığını göz ardı etmiyoruz Powell: Faiz artışı olasılığını göz ardı etmiyoruz 10 Kasım 2023 09:24
Küresel endişeler Brent petrolün fiyatını geriletiyor Küresel endişeler Brent petrolün fiyatını geriletiyor 10 Kasım 2023 10:45
Fed’in ters repo tesisine akan nakit 26 ayın dibinde Fed'in ters repo tesisine akan nakit 26 ayın dibinde 10 Kasım 2023 09:36
Ons paladyum fiyatı 1000 doların altında Ons paladyum fiyatı 1000 doların altında 10 Kasım 2023 09:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,18
%0,3178
ALTIN
1.000,70
%0,0699
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
995,27
%-0,4733
BORSA
962,70
%-3,7301
ALTIN
1.004,56
%0,4563
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.003,71
%0,3708
BORSA
1.003,48
%0,3482
ALTIN
1.028,02
%2,8017
DOLAR
1.042,66
%4,2662
EURO
936,47
%-6,353
BORSA
1.685,03
%68,5025
ALTIN
1.532,94
%53,2941
DOLAR
1.588,66
%58,8664
EURO
1.735,95
%73,5946
BORSA
BİST En Aktif Hisseler