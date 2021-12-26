Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 26.12.2021 20:14 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 20:16

RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena duası namaz kılarken okunacak dualar arasında yer almaktadır. Vakit namazlarının son oturuşlarında okunur. Rabbena duaları okumak zorunlu değildir ve sünnettir. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Rabbena duaları; Rabbena Atina duası Ve Rabbenağfirli duası olmak üzere iki tanedir. Her iki duaya dair tüm ayrıntıları bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali için ayrıntıları inceleyin. İşte, Rabbena duası okunuşu ve anlamı

RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena duaları vakit namazlarının son oturuşunda okunan dualardan birisidir. Herkesin hem ezbere bilmesi ve hem de anlamını öğrenmesi gereken dualardır. Okunması zorunlu olmasa da sünnet olduğu için her namazın son oturuşunda okunulması önerilir. Rabbena duaları; Rabbena Atina duası Ve Rabbenağfirli duası olmak üzere iki tanesidir. Her ikisi de kısa olduğu için ezberlenmesi kolaydır. Rabbena duası Arapça Yazılışı, Türkçe anlamı ve meali için haberimizi inceleyiniz. İşte, Rabbena duaları; Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli duası okunuşu ile anlamı!

RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena Atina Duası Okunuşu

Rabbena atina duası gün içinde sık sık tekrar edilmesi gereken, son derece güzel temenniler barındıran bir duadır. Namazların dışında gün içinde sık sık zikredilirse kişi Allah'ın affediciliğine ve merhametine sığınarak fayda bulur. İşte bu kıymetli duanın Arapça okunuşu:

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena Atina Duası Anlamı

Duaların okunuşu kadar Türkçe anlamları da önemlidir. Duanın ne ifade ettiğini anlamak için Türkçe anlamını okumak ve zikretmek çok faydalıdır. İşte, hem maddi dünyada hem de ahiret hayatında güzellikleri temenni eden bu duanın anlamı:

"Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."

RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbenağfirli Duası okunuşu

Rabbenağfirli duası genelde Rabbena atina duasıyla birlikte okunmaktadır. Bu dua da yüce Allah'ın bağışlayıcı gücüne sığınarak tövbe ve istiğfar etmek maksadıyla sıkça okunmaktadır. Vakit namazlarında da okunan bu duanın Arapça okunuşu aşağıda:

"Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb."

RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbenağfirli Duası Türkçe Anlamı

Rabbenağfirli duasının Türkçe anlamı da tıpkı Rabbena atina duası kadar kıymetli ve derin anlamlar içerir. İşte bu duanın Türkçe anlamı ve karşılığı.

"Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla."

RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena Duaları Ne Zaman Okunur?

Rabbena Atina duası Ve Rabbenağfirli duası namazların son oturuşunda okunmaktadır. Okunması sünnet olan bu dualar Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra okunur. Rabbena duaları okunduktan sonra ise selam verilir.

Rabbena Atin Duası Hangi Surede Geçer?

Namazların son oturuşunda okunan ve Rabbena dualarından birisi olan Rabbena atina duası Bakara Suresi'nin 201. Ayetinde geçmektedir.

Rabbenağfirli Duası Hangi Surede Geçer?

Rabbenağfirli duası ise İbrahim Suresi'nin 41. ayetinde yer almaktadır.

RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena Duası Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) en çok okuduğu dualar arasında yer alır. Rabbena duaları, dünya ve ahiret için Allah'tan af dilemek üzere okunmaktadır. Bu duaların okunması ile dünyada ve ahirette affa ve afiyete kavuşulur. Bu dualar her an okunabilir ve okunduğu anda kişiye şifa ve huzuru beraberinde getirir. Namazlarda Kunut dualarını bilmeyenler, Kunut duası yerine Rabbena duası okuyabilir.

SON DAKİKA