RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena Atina Duası Anlamı

Duaların okunuşu kadar Türkçe anlamları da önemlidir. Duanın ne ifade ettiğini anlamak için Türkçe anlamını okumak ve zikretmek çok faydalıdır. İşte, hem maddi dünyada hem de ahiret hayatında güzellikleri temenni eden bu duanın anlamı:

"Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."