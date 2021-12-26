RABBENA DUASI OKUNUŞU - Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli Duaları Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Rabbena duası namaz kılarken okunacak dualar arasında yer almaktadır. Vakit namazlarının son oturuşlarında okunur. Rabbena duaları okumak zorunlu değildir ve sünnettir. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Rabbena duaları; Rabbena Atina duası Ve Rabbenağfirli duası olmak üzere iki tanedir. Her iki duaya dair tüm ayrıntıları bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Rabbena Atina Ve Rabbenağfirli duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali için ayrıntıları inceleyin. İşte, Rabbena duası okunuşu ve anlamı