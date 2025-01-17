Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ettehiyyatü, beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunan duadır. Bu nedenle namaz ibadetini dosdoğru bir şekilde yerine getirmek isteyenlerin ezbere bilmesi gerekir. Tahiyyat duası olarak da adlandırılır. Ettehiyyatü duası "Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât" şeklinde başlar. Ettehiyyatü duası okunuşu, anlamı ve merak edilen diğer tüm detaylar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.