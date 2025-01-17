Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
09:40
Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri
Ettehiyyatü duası, tüm vakit namazlarında okunan dualardan biridir. Tahiyyat duası olarak da adlandırılır. İslam alemi için en mühim ibadetlerin başında yer alan namaz ibadetini dosdoğru yerine getirmek için bu duanın ezbere bilinmesi gerekmektedir. Ettehiyyatü duası Türkçe anlamını bu başlık altından okuyabilir ve Arapça yazılışına da ulaşabilirsiniz. İşte, Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı…