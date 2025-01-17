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Haberler Fotohaber Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 09:40

Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ettehiyyatü duası, tüm vakit namazlarında okunan dualardan biridir. Tahiyyat duası olarak da adlandırılır. İslam alemi için en mühim ibadetlerin başında yer alan namaz ibadetini dosdoğru yerine getirmek için bu duanın ezbere bilinmesi gerekmektedir. Ettehiyyatü duası Türkçe anlamını bu başlık altından okuyabilir ve Arapça yazılışına da ulaşabilirsiniz. İşte, Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı…

Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ettehiyyatü, beş vakit namazın ilk ve son oturuşlarında okunan duadır. Bu nedenle namaz ibadetini dosdoğru bir şekilde yerine getirmek isteyenlerin ezbere bilmesi gerekir. Tahiyyat duası olarak da adlandırılır. Ettehiyyatü duası "Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât" şeklinde başlar. Ettehiyyatü duası okunuşu, anlamı ve merak edilen diğer tüm detaylar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ettehiyyatü Duası Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

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Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ettehiyyatü (Tahiyyat) Duası Türkçe Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ettehiyyatü Duası Ne Zaman Okunur?

Ettehiyyatü, bir diğer ismiyle Tahiyyat duası, herkesin ezbere bilmesi gereken dualardan birisidir. Özellikle namaz kılmaya yeni başlayan kişiler tarafından sıkça araştırılan ve ezberlenmeye çalışılan Ettehiyyatü duası, namazların ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır. Ettehiyyatü, farz ve sünnet olan tüm namazlarda okunur.

Ettehiyyatü Duası Okunuşu, Ettehiyyatü Duası Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Tefsiri

Ettehiyyatü Duası İle İlgili Hadisler

Hz. Peygamber; "Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; "et-tehıyyâtü lillâhhi... deyin" (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur. Ashâb-ı kiram önceleri Allah Elçisi'nin arkasında namaz kılarken oturduklarında, "Cebrâil'e, Mikâil'e, filancaya ve falancaya selâm olsun" diyorlardı. Hz. Peygamber kendilerine dönerek, Tahiyyat duasını öğretmiş ve oturuşta Tehıyyât okununca, bunun gökte ve yerde, Allah'ın her sâlih kuluna isâbet edeceğini bildirmiştir. (Buhârî, Ezân, 148.)

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