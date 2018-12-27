Ezan duası nasıl yapılır?

Ezanı dinlemek ve müezzin söyledikçe tekrar etmek en faziletli sünnetlerden bir tanesidir. Aynı zamanda duaların reddedilmediği vakitler olarak bilinir. Bu yüzden İslam âlemi için her ezandan sonra dua etmek çok önemlidir. Bu faziletli sünneti yerine getirmek için aşağıdaki ezan duasını okuyabilirsiniz.

EZAN DUASI

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

EZAN DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."