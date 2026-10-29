Türkiye’nin ihracatında Cumhuriyet rekoru: Bakan Bolat açıkladı, 409,1 milyar dolara ulaştı

İHRACAT 223 ÜLKE VE GÜMRÜK BÖLGESİNE ULAŞTI

Türkiye'nin ihracat pazarlarının ve ürün çeşitliliğinin genişlediğini belirten Bolat, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 24 ülkeye ve 30 fasılda yapılan ihracatın, bu yılın ocak-eylül döneminde 223 ülke ve gümrük bölgesine, tüm fasıllara ve yaklaşık 13 bin farklı ürüne yayıldığını bildirdi.

Bolat'ın açıklamasına göre, 2025 yılında 51 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Aynı yıl 33 ilin yıllık ihracatı 1 milyar doları aşarken, ihracatçı firma sayısı 167 bin 779'a ulaştı. İhracatı 1 milyar doları aşan fasıl sayısı ise 53 oldu.

Türkiye'nin günlük ihracat kapasitesindeki artışa da dikkat çeken Bolat, 1973'te bir yılda gerçekleştirilebilen 1 milyar dolarlık ihracatın 1987'de bir ayda, 2013'ten itibaren ise bir günde yapılabilir hale geldiğini belirtti. Bolat, günlük ihracatın zaman zaman 2 milyar doları aştığını ifade etti.