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Haberler Fotohaber Magazin Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 10:36

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı... 

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla birlikte anne ve babasının karelerini peş peşe paylaştı. Babasıyla olan fotoğrafına not düşen ünlü isim, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

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Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

Çocukluk yıllarına giden ünlü isim, aile albümünün kapaklarını açarak takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

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Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

SOSYAL MEDYADA AİLE ARŞİVİNİ AÇTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, bu kez anne ve babasının yer aldığı özel kareleri peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

Kendi küçüklük fotoğraflarına da yer veren ünlü oyuncu, aile albümünden paylaştığı nostaljik pozlarla kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

BABASINA DUYGUSAL NOT

Özellikle babasıyla birlikte yer aldığı çocukluk fotoğrafı takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

Eklediği mesajla babasına olan duygularını dile getiren Dilan Çiçek Deniz, paylaşımına "Bana hep huzur verdiğin için teşekkürler baba deniz" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz?

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

CEYDA DÜVENCİ

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

YASMİN ERBİL

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

SERENAY SARIKAYA

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

ASLI ENVER

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

ASLI ENVER VE BABASI

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

PINAR DENİZ

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

PINAR DENİZ VE BABASI

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

YALÇIN DÜMER

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

DENİZ HAMZAOĞLU

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

DEMET AKALIN

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

DEMET AKALIN VE BABASI ALİ AKALIN

Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...

SEREN SERENGİL

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