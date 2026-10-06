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Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 10:36
Dilan Çiçek Deniz’den aile arşivi! Çocukluk karesini paylaştı, babasına yazdığı o not duygulandırdı...
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla birlikte anne ve babasının karelerini peş peşe paylaştı. Babasıyla olan fotoğrafına not düşen ünlü isim, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.