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Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle 'onay geldi' dedirtti...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:03
Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle 'onay geldi' dedirtti...
Yaklaşık 4 aydır müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile doludizgin bir birliktelik yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ilişkisini aile boyutuna taşıyarak kritik bir adım attı. Sevgilisini Antalya'da yaşayan babası Orhan Deniz ile buluşturan ünlü oyuncunun bu hamlesinin ardından yaşanan bir detay, magazin kulislerinde evlilik iddialarını iyice alevlendirdi.