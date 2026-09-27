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Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:03

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle 'onay geldi' dedirtti...

Yaklaşık 4 aydır müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile doludizgin bir birliktelik yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ilişkisini aile boyutuna taşıyarak kritik bir adım attı. Sevgilisini Antalya'da yaşayan babası Orhan Deniz ile buluşturan ünlü oyuncunun bu hamlesinin ardından yaşanan bir detay, magazin kulislerinde evlilik iddialarını iyice alevlendirdi.

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Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

Yer aldığı projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle magazin gündemine damga vurdu.

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

4 AYLIK AŞKTA FLAŞ GELİŞME

Yaklaşık 4 aydır müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile doludizgin bir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, ilişkisinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir ödül töreninde "Mutluluktan kilo aldım" sözleriyle beraberliğindeki huzuru gözler önüne seren Deniz, aşkını aile boyutuna taşıyacak adımı attı.

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Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

SEVGİLİSİNİ BABASIYLA BULUŞTURDU

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, mutluluklarını her fırsatta dile getiren ünlü çift, rotayı Antalya'ya çevirdi. Güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nu Antalya'da yaşamını sürdüren babası Orhan Deniz ile tanıştırdı.

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen bu buluşma, magazin dünyasında evlilik yolunda atılmış en ciddi adım olarak değerlendirildi.

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

SOSYAL MEDYADAKİ O HAMLE DEDİKODULARI ALEVLENDİRDİ

Antalya'daki yüz yüze tanışmanın hemen ardından dikkat çeken bir diğer hamle ise dijital dünyadan geldi.

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

Baba Orhan Deniz ile müstakbel damat Birkan Nasuhoğlu, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı. İkilinin karşılıklı takipleşmesi, magazin kulislerinde "babadan aşka onay" şeklinde yorumlanırken, evlilik iddialarını da iyice güçlendirdi.

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de dikkat çeken güzel oyuncunun geçmişi yeniden mercek altına alındı.

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

Aslen Sivaslı olduğu öğrenilen ünlü ismin, babasıyla attığı bu ortak adım evlilik yolundaki en somut gelişme olarak değerlendirildi.

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

GÖRKEM SEVİNDİK

17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

OLGUN TOKER

Mersin

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

BURAY

Kıbrıs

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

Hande Baladın

KÜTAHYA

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
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