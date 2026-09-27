Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle ’onay geldi’ dedirtti...

SEVGİLİSİNİ BABASIYLA BULUŞTURDU

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, mutluluklarını her fırsatta dile getiren ünlü çift, rotayı Antalya'ya çevirdi. Güzel oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Birkan Nasuhoğlu'nu Antalya'da yaşamını sürdüren babası Orhan Deniz ile tanıştırdı.