Nikâh Duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Dini İmam nikâhı kıyılırken okunan nikâh duası

Müslüman âlemi için dini nikâh mühim bir yere sahiptir. Resmi nikâh kıyılmadan önce bireyler şahitler ile bir araya gelerek Allah'ın huzurunda nikâhını kıydırır. Günümüzde 'İmam Nikâhı' ve 'Dini Nikâh' olarak adlandırılır. Dini nikâhı kıyacak kişinin ise bazı ayet, hadis ve duaları okuması gerekir. Bunun yanı sıra nikâh sözleşmesinden de bahsederek her iki tarafın olurunu alır. İmam nikâhı kıyılırken hangi dualar okunur sorusunun cevabına burada yer verdik. Nikâh duası ve diğer tüm ayrıntıları bu başlık altından inceleyebilirsiniz.

NİKÂH DUASI NASIL OKUNUR?

İmam nikahı kıyılırken merasimi gerçekleştirecek kişinin dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunur. Gerekli şartlar sağlandıktan sonra bir ayet ve hadis okunur. Evlilik sözleşmesinden bahsedilir. Ardından ise aşağıdaki dua okunur;

Nikah Duası Arapça Okunuşu

el-hamde lillâhi vessalâtü vesselâmü 'alâ Rasûlina Muhammedin ve 'alâ âlihî ve ashâbihî ecme'în.

Ve ne'ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ.

Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden 'abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec'al hâzel-'akde meymûnen mübârakâ. Vec'al beynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec'al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ.

Allâhümme ellif beynehüme kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü 'aleyhi ve selleme ve Hatîcetel-kübrâ radiyallâhü 'anhâ ve beyne 'Aliyyin radıyallâhü 'anhü ve Fatımetez-Zehrâ radıyallâhü 'anhâ.

Allâhümme a'tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve 'umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi'â

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a'yünün vec'alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ 'azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-'ızzeti 'ammâ yasıfûn. Ve selâmün 'alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.

Nikah Duası Türkçe Anlamı

"Allah'a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellrimizden Allah'a sığınırız.

Bir tek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve resulü olduğuna da şahadet ederiz. (bk. Ebû Davut, Nikâh, 33;İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Allah'ım! Bu çiftlerin arasında Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.

Allah'ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" (Furkan, 25/74)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından kor. (Bakara, 2/201)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. (Sâffât, 37/180-182)