Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:21

SÜBHANEKE DUASI Okunuşu Ve Anlamı, Sübhaneke Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri OKU-DİNLE-EZBERLE!

Sübhaneke duası tüm namazlarda tekbirden sonra ve surelerden önce okunan bir duadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) öğrettiği dualardan birisi olan Sübhaneke duası Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Sübhaneke duası okunarak Allah'ın (C.C) yüceliği ifade edilir. Çocuklara ilk öğretilen dua olarak öne çıkarken, cenaze namazlarında da yine sübhaneke duası okunmaktadır. Sübhaneke duası anlamı ile Arapça yazılışı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, Sübhaneke duası Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve faziletleri!