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Haberler Fotohaber SÜBHANEKE DUASI Okunuşu Ve Anlamı, Sübhaneke Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri OKU-DİNLE-EZBERLE!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:21

SÜBHANEKE DUASI Okunuşu Ve Anlamı, Sübhaneke Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri OKU-DİNLE-EZBERLE!

Sübhaneke duası tüm namazlarda tekbirden sonra ve surelerden önce okunan bir duadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) öğrettiği dualardan birisi olan Sübhaneke duası Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Sübhaneke duası okunarak Allah'ın (C.C) yüceliği ifade edilir. Çocuklara ilk öğretilen dua olarak öne çıkarken, cenaze namazlarında da yine sübhaneke duası okunmaktadır. Sübhaneke duası anlamı ile Arapça yazılışı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, Sübhaneke duası Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve faziletleri!

SÜBHANEKE DUASI Okunuşu Ve Anlamı, Sübhaneke Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri OKU-DİNLE-EZBERLE!

Sübhaneke, farz olan namazlar tekbirden sonra okunan bir duadır. Aynı zamanda cenaze namazlarında da okunur. Çocuklara da ilk öğretilen dua olarak bilinen Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı sıkça araştırılan konulardan birisidir. Kısa olması nedeniyle ezberlenmesi bir hayli kolay olan Sübhaneke duası okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri hakkında tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, Sübhaneke duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti!

SÜBHANEKE DUASI Okunuşu Ve Anlamı, Sübhaneke Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri OKU-DİNLE-EZBERLE!

Sübhaneke Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

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SÜBHANEKE DUASI Okunuşu Ve Anlamı, Sübhaneke Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri OKU-DİNLE-EZBERLE!

Süphaneke Duası Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir.

Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.

SÜBHANEKE DUASI Okunuşu Ve Anlamı, Sübhaneke Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri OKU-DİNLE-EZBERLE!

SÜBHANEKE DUASI Okunuşu Ve Anlamı, Sübhaneke Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri OKU-DİNLE-EZBERLE!

Sübhaneke Duası Cenaze Namazında Okunur Mu?

Sübhaneke, cenaze namazlarında bilindiğinden farklı bir şekilde okunur. Cenaze namazı kılarken aşağıdaki parantez içinde bulunan yer ile birlikte bu duayı okuyabilirsiniz.

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

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