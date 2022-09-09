DİLEK DUASI OKUNUŞU, Çok Etkili, Evliyaların Okuduğu, Peygamber Efendimizin Dilek Duası Arapça Yazılışı ve Anlamı

Dilek Duası Okunuşu

Dilek Duası isteklerin kabul olması ve kişilerin istedikleri hayata ulaşabilmeleri için okudukları dualar arasındadır. Son derece tesirli olan bu dua her Müslüman tarafından bilinmelidir. Hem tesirli olması hem de kolay okunabilmesi gün içerisinde birçok defa okunmasını gerekli hale getirir. Dilek duası okunuşu şu şekildedir:

1.AYET: Hasbiyallahü la ilahe illa hu.

Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)

2. AYET: Hasbünallahu veni'mel vekil.

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

3.AYET: İyyake na'büdü ve iy'yake nestain.

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

4. AYET: Velhamdü lillahi rabbil alemin.

Ve âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En'am, 45)