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Haberler Fotohaber DİLEK DUASI OKUNUŞU, Çok Etkili, Evliyaların Okuduğu, Peygamber Efendimizin Dilek Duası Arapça Yazılışı ve Anlamı
Giriş Tarihi: 09.09.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 15:35

DİLEK DUASI OKUNUŞU, Çok Etkili, Evliyaların Okuduğu, Peygamber Efendimizin Dilek Duası Arapça Yazılışı ve Anlamı

Dilek duası okunuşu dileklerin kabul olmasında oldukça önemlidir. 1 günde gerçekleşen Dilek Duası sınavlar, işe girmek, evlilik için okunur. Kişiler hızlı bir şekilde dileklerinin yerine gelmesi için anında kabul olan Dilek Duası arayışındadır. Bu nedenle Allah'ın geri çevirmediği Dilek Duası okumak son derece tesirlidir. Çok etkili, evliyaların okuduğu, Peygamber Efendimizin dilek duası Arapça yazılışı ve anlamı haberimizin devamında.

DİLEK DUASI OKUNUŞU, Çok Etkili, Evliyaların Okuduğu, Peygamber Efendimizin Dilek Duası Arapça Yazılışı ve Anlamı

Dilek Duası okunuşu, duanın kabul olmasında dikkat edilmesi gereken bir konudur. Evliyaların Dilek Duası okunduğunda isteklerin daha hızlı gerçekleşeceğine dair birtakım inançlar vardır. Allah'ın geri çevirmediği dilek duası okumak isteklerin kabul olmasında etkilidir. Anında kabul olan dilek duası okumak herkesin ihtiyaç duyduğu manevi konular arasındadır. Çok etkili, evliyaların okuduğu, Peygamber Efendimizin dilek duası Arapça yazılışı ve anlamı ile ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz.

DİLEK DUASI OKUNUŞU, Çok Etkili, Evliyaların Okuduğu, Peygamber Efendimizin Dilek Duası Arapça Yazılışı ve Anlamı

Dilek Duası Okunuşu

Dilek Duası isteklerin kabul olması ve kişilerin istedikleri hayata ulaşabilmeleri için okudukları dualar arasındadır. Son derece tesirli olan bu dua her Müslüman tarafından bilinmelidir. Hem tesirli olması hem de kolay okunabilmesi gün içerisinde birçok defa okunmasını gerekli hale getirir. Dilek duası okunuşu şu şekildedir:

1.AYET: Hasbiyallahü la ilahe illa hu.

Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)

2. AYET: Hasbünallahu veni'mel vekil.

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

3.AYET: İyyake na'büdü ve iy'yake nestain.

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

4. AYET: Velhamdü lillahi rabbil alemin.

Ve âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En'am, 45)

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DİLEK DUASI OKUNUŞU, Çok Etkili, Evliyaların Okuduğu, Peygamber Efendimizin Dilek Duası Arapça Yazılışı ve Anlamı

Dilek Duası Türkçe Anlamı

Dilek Duasının Türkçe anlamını bilmek kişilerin dua ederken ne istediğini ve ne söylediğini bilmesi açısından önem taşır. Duaların anlamları bilindiğinde daha tesirli olduğu da bilinenler arasında yer alır. Kişiler daha bilinçli bir şekilde dua etmek istediklerinde Arapça sözlerde sonra Türkçe anlamını da okuyabilirler. Dilek Duası Türkçe anlamı şu şekildedir:

Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah'a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O'na sığınırım.

DİLEK DUASI OKUNUŞU, Çok Etkili, Evliyaların Okuduğu, Peygamber Efendimizin Dilek Duası Arapça Yazılışı ve Anlamı

Peygamber Efendimizin Dilek Duası

Peygamber duaları genelde en çok araştırılan dualardır. Peygamber Efendimiz de istekleri olduğunda dilek duaları okuyarak bu isteklerini Allah'tan istemiştir. Dileği olan kişiler de bu duaları okuyarak daha hızlı bir şekilde isteklerine kavuşma imkanı elde edebilir. En hızlı ve eksiksiz şekilde yapılan dilek duaları kişilerin hayatının olumlu yönde değişmesinde büyük etkilere sahiptir. Peygamber Efendimizin dilek duası olarak sunulan duaların kaynağı sahih olmamakla birlikte, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dilekleri için Kur'an'dan ayetleri okuduğu bilinmektedir.

DİLEK DUASI OKUNUŞU, Çok Etkili, Evliyaların Okuduğu, Peygamber Efendimizin Dilek Duası Arapça Yazılışı ve Anlamı

Duaların kabul edilmesi için belli hususlara riayet etmek gerekir.

Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) şu hadisi çok dikkat çekicidir: "Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak, 'Yâ Rabbi, Yâ Rabbi' diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?" (Müslim, Zekât, 65; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'an, 3)

Duaya Allah'a hamd, Peygambere salât-ü selam ile başlanmalı; yine salât-ü selam ve Allah'a hamd ile bitirilmelidir. Fudâle b. Ubeyd'den (r.a.) rivâyete göre o, şöyle demiştir: "Resûlullah (s.a.s.), mescidde oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti: Allah'ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), 'Ey namaz kılan, acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salât ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap.' Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti ve Peygambere salât ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), o kimseye: 'Ey namaz kılan kimse! Dua et, duan kabul edilsin.' dedi." (Tirmizî, Deavât, 66; Nesâî, Sehv, 48)

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