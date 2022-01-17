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Haberler FotoHaber NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 17.01.2022 20:29 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 20:53

NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Nazar, sözlükte kelime olarak 'bakmak, görmek, düşünmek' anlamlarını taşır. Kıskançlık duygusunun eşlik ettiği zarar verici bir etkiye sahip olan nazardan korunmak için okunacak dualar vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) okuduğu nazar duası ve nazar ayeti bu noktada akıllara gelen ilk seçenektir. Özellikle hamileler ve bebeklerin nazardan daha çok etkilendiğine inanılırken, bebekler için ve kendine nazar duası okumak isteyenler nazara karşı okunacak dualar için doğru yerdeler. İşte, Nazar duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve nazar ayetleri!

NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Nazar duası, insanların kötü bakışlarına ve kıskançlık duygularına karşı sıkça okunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) okuduğu nazar duası ile nazar ayeti bu noktada akıllara gelen ilk seçenektir. Nazardan korunmak için okunacak dualar dışında bebekler için ve kendine nazar duası okumak isteyenler de doğru yerdeler. Nazara karşı okunacak dualar, nazar ayeti ve merak edilen tüm bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte, Peygamber Efendimiz nazar duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve nazar için okunacak diğer dualar

Nazar Duası Okunuşu

Göz değmelerinden ve kıskanç insanların bakışlarından kendimizi ya da sevdiklerimizi sakınmak için sık sık nazar duası okuruz. Nazar duasını yanı sıra nazar için okunacak ayetler de bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin okuduğu nazardan korunma duası ile nazar ayetleri şöyle;

NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Peygamber Efendimizin Okuduğu Nazar Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nazarı, nazara bağlı hastalıkları ve kötü gözleri önlemek amacıyla Felak, Nas ve Ayetel Kürsi'nin yanında bir dua daha okumuştur. Bu dua her türlü mahlukatın şerrinden, görünen ve görünmeyen tüm musibetten, dertten ve hastalıktan korumaktadır.

Okunuşu

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

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NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Nazara Karşı Okunacak Diğer Dualar

Nazar Duası 1

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe Okunuşu

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Anlamı

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Aileye Ve Bebekler İçin Nazar Duası

Nazar Duası 2

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Nazar Duası 3

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Nazar Duası 4

Ayetel Kürsi'nin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onları önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

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