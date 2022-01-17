NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Nazar duası, insanların kötü bakışlarına ve kıskançlık duygularına karşı sıkça okunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) okuduğu nazar duası ile nazar ayeti bu noktada akıllara gelen ilk seçenektir. Nazardan korunmak için okunacak dualar dışında bebekler için ve kendine nazar duası okumak isteyenler de doğru yerdeler. Nazara karşı okunacak dualar, nazar ayeti ve merak edilen tüm bilgiler aşağıda yer alıyor. İşte, Peygamber Efendimiz nazar duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve nazar için okunacak diğer dualar

Nazar Duası Okunuşu

Göz değmelerinden ve kıskanç insanların bakışlarından kendimizi ya da sevdiklerimizi sakınmak için sık sık nazar duası okuruz. Nazar duasını yanı sıra nazar için okunacak ayetler de bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin okuduğu nazardan korunma duası ile nazar ayetleri şöyle;