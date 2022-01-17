NAZAR DUASI OKUNUŞU - Nazardan Korunma Ayeti, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Okuduğu Nazar Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı

Nazar, sözlükte kelime olarak 'bakmak, görmek, düşünmek' anlamlarını taşır. Kıskançlık duygusunun eşlik ettiği zarar verici bir etkiye sahip olan nazardan korunmak için okunacak dualar vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) okuduğu nazar duası ve nazar ayeti bu noktada akıllara gelen ilk seçenektir. Özellikle hamileler ve bebeklerin nazardan daha çok etkilendiğine inanılırken, bebekler için ve kendine nazar duası okumak isteyenler nazara karşı okunacak dualar için doğru yerdeler. İşte, Nazar duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve nazar ayetleri!