Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:49
SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI: Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024 yılında da bundan önceki yıllarda gerçekleşen seçimlerde olduğu gibi sonucu en çok merak edilen illerin başında geliyor. Oy verme işlemi Doğu illerinde saat 16.00'da diğer illerde ise saat 17.00'de sona erdi. Milyonlarca vatandaşın oy verme işleminin sona ermesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırması bekleniyor. Yasakların kalkmasıyla birlikte 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları kamuoyu ile paylaşılacak.