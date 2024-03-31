Başkentli seçmenler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Başkent Ankara'da oy kullanan kayıtlı seçmen sayısı ise 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. İşte 31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim Sonuçları ve canlı oy oranları