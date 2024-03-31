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Haberler Galeri ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:49

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı

SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI: Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024 yılında da bundan önceki yıllarda gerçekleşen seçimlerde olduğu gibi sonucu en çok merak edilen illerin başında geliyor. Oy verme işlemi Doğu illerinde saat 16.00'da diğer illerde ise saat 17.00'de sona erdi. Milyonlarca vatandaşın oy verme işleminin sona ermesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırması bekleniyor. Yasakların kalkmasıyla birlikte 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları kamuoyu ile paylaşılacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı

SON DAKİKA: Türkiye bugün 5 yıl görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün, 81 ilde 973 ilçe ve 390 beldede belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirledi. 81 ilde milyonlarca vatandaş merakla seçim sonuçlarını bekliyor.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Doğu illerinde sabah saat 07.00'de diğer illerde ise saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi. Seçim maratonunda başkent Ankara yerel seçim sonuçları, kamuoyunun en çok merak ettiği il olarak yer almakta.

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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Milyonlarca vatandaşın 5 yıllığına görev yapacak yeni yerel yöneticilerini belirlediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başkent Ankara'da seçim yarışı Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ve Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mansur Yavaş arasında geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Turgut Altınok ve Mansur Yavaş ile birlikte 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Başkentli seçmenler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Başkent Ankara'da oy kullanan kayıtlı seçmen sayısı ise 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. İşte 31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim Sonuçları ve canlı oy oranları

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA: 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Turgut Altınok

CHP: Mansur Yavaş

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti: Gülten Kışanak

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

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