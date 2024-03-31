Seçim yasağı kalktı! İlk sonuçlar geldi! 2024 Yerel Seçim Sonuçları CANLI TAKİP

Yerel seçim sonuçları için Yüksek Seçim Kurulu yasağı kaldırdı. Yerel seçim sonuçları için yasağın kalkması ile birlikte vatandaşlar merak ettikleri sonuçlara ulaştı. Türkiye genelinde henüz sandıkların çok küçük bir kısmı açılırken, harita renklendi. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçları başta olmak üzere 81 il seçim sonuçları sabah.com.tr seçim ekranında.