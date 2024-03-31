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Haberler Galeri İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:02

İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Türkiye, sandıkta oy kullanımı ardından 31 Mart akşamı ekran başına geçecek. İl ve ilçeler özelinde araştırılacak oy oranları canlı olarak açılan sandık sayısına göre güncellenecek. En çok araştırılacaklar arasında İzmir seçim sonuçları da yer alıyor. AK Parti adayı Hamza Dağ, CHP adayı Cemil Tugay, İYİ Parti adayı Ümit Özlale ve tüm adayların oy yüzdesi anlık olarak tabloya yansıyacak ve YSK verileriyle İzmir'de seçimi kim kazandı belli olacak. İşte, İzmir yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

31 Mart belediye seçimlerinde en çok gündeme gelen illerden biri de İzmir. Nüfus bakımından en kalabalık 3. şehir olmasıyla dikkat çeken ilde sandık mesaisi ardından vatandaşların radarında İzmir seçim sonuçları ekranı yer alacak. Adayların ve siyasi partilerin oy sayısı ve yüzdeleri canlı takip edilecek. İşte, YSK 2024 İzmir yerel seçim sonuçları sayfası…

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçim ardından saat 17.00 itibarıyla sandıklar açılacak. YSK yasağının kalkmasıyla birlikte adayların, partilerin ve ittifakların oy oranları ekrana yansıyacak. İşte; canlı ve anlık verilere ulaşabileceğiniz İzmir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

Yeniden Refah Partisi: Cemal Arıkan

İzmir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hamza Dağ, CHP Cemil Tugay, İYİ Parti Ümit Özlale, DEM Parti Akın Birdal, Yeniden Refah Partisi Cemal Arıkan, Zafer Partisi Naşit Birgüvi, Memleket Partisi Cüneyt Oğuz ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Yerel Seçim YSK tarafından belirlenen sandıklarda gerçekleşecek. Seçmen, ikametgah adresine en yakın sandıkta oyunu kullanacak.

08.00-17.00 saatleri aralığında yapılacak oy kullanma işlemleri bazı illerde güneşin doğuşu ve batışına ilişkin değerlendirme sonrası farklılık gösterecek. İşte, YSK kararı:

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