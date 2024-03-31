İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

31 Mart belediye seçimlerinde en çok gündeme gelen illerden biri de İzmir. Nüfus bakımından en kalabalık 3. şehir olmasıyla dikkat çeken ilde sandık mesaisi ardından vatandaşların radarında İzmir seçim sonuçları ekranı yer alacak. Adayların ve siyasi partilerin oy sayısı ve yüzdeleri canlı takip edilecek. İşte, YSK 2024 İzmir yerel seçim sonuçları sayfası…

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçim ardından saat 17.00 itibarıyla sandıklar açılacak. YSK yasağının kalkmasıyla birlikte adayların, partilerin ve ittifakların oy oranları ekrana yansıyacak. İşte; canlı ve anlık verilere ulaşabileceğiniz İzmir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;