İzmir seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart İzmir yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
15:02
Türkiye, sandıkta oy kullanımı ardından 31 Mart akşamı ekran başına geçecek. İl ve ilçeler özelinde araştırılacak oy oranları canlı olarak açılan sandık sayısına göre güncellenecek. En çok araştırılacaklar arasında İzmir seçim sonuçları da yer alıyor. AK Parti adayı Hamza Dağ, CHP adayı Cemil Tugay, İYİ Parti adayı Ümit Özlale ve tüm adayların oy yüzdesi anlık olarak tabloya yansıyacak ve YSK verileriyle İzmir'de seçimi kim kazandı belli olacak. İşte, İzmir yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…