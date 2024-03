İZMİR SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile İzmir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Sakarya Yerel Seçim sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvimle 31 Mart Pazar günü tüm yurtta gerçekleşecek olan seçim sonucunda İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belli olacak. 81 ilde gerçekleştirilen seçimlerde İzmir seçim sonuçları bekleniyor. İşte sabah.com.tr İzmir YSK ile seçim sonuçları

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açılanacak İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy sonuçlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve an be an takip edebilirsiniz.