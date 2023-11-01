Giriş Tarihi: 01.11.2023 14:54
Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
14:56
Şarkıcı Alişan çocuklarıyla 'Evet-Hayır' oynadı ortaya gülümseten görüntüler çıktı!
Sevilen şarkıcı Alişan son olarak sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlarda bulundu. Alişan çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile evde, bir dönemin efsanelerinden Erkan Yolaç'ın 'Evet-Hayır' yarışmasını oynadı. Alişan'ın çocuklarıyla 'Evet-Hayır' oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti. İşte sevimlilikleriyle beğeni toplayan miniklerin 'Evet-Hayır' performansı..