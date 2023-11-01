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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan çocuklarıyla 'Evet-Hayır' oynadı ortaya gülümseten görüntüler çıktı!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 14:56

Şarkıcı Alişan çocuklarıyla 'Evet-Hayır' oynadı ortaya gülümseten görüntüler çıktı!

Sevilen şarkıcı Alişan son olarak sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlarda bulundu. Alişan çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile evde, bir dönemin efsanelerinden Erkan Yolaç'ın 'Evet-Hayır' yarışmasını oynadı. Alişan'ın çocuklarıyla 'Evet-Hayır' oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti. İşte sevimlilikleriyle beğeni toplayan miniklerin 'Evet-Hayır' performansı..

Şarkıcı Alişan çocuklarıyla ’Evet-Hayır’ oynadı ortaya gülümseten görüntüler çıktı!

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı.

Şarkıcı Alişan çocuklarıyla ’Evet-Hayır’ oynadı ortaya gülümseten görüntüler çıktı!

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift bir dönem zor günler geçirmiş, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Şarkıcı Alişan çocuklarıyla ’Evet-Hayır’ oynadı ortaya gülümseten görüntüler çıktı!

Aşkları ağır basan ünlü çift kısa sürede aralarındaki sorunları çözerek mutlu aile tablosu çizmeye kaldıkları yerden devam etmişti.

Şarkıcı Alişan çocuklarıyla ’Evet-Hayır’ oynadı ortaya gülümseten görüntüler çıktı!

Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen ve sanat camiasının parmakla gösterilen babalarından olmayı başaran Alişan, vefat eden kardeşinin çocuklarına da kol kanat germişti.

Şarkıcı Alişan çocuklarıyla ’Evet-Hayır’ oynadı ortaya gülümseten görüntüler çıktı!

Sevilen şarkıcı Alişan son olarak sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlarda bulundu. Alişan çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile evde, bir dönemin efsanelerinden Erkan Yolaç'ın 'Evet-Hayır' yarışmasını oynadı.

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