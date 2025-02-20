BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe için kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte okulların tatil olduğu yerler

MUŞ
Muş Valiliği kar tatili kararını duyurdu:
Son meteorolojik değerlendirmelere göre;
Yarın beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü,
İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ORDU
ORDU'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildi.