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Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:25

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe için kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte okulların tatil olduğu yerler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarılar karşılık buldu ve altay kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli geldi. Valilik tarafından yapılan duyuruları kontrol eden öğrenciler 'bugün okullar tatil mi' sorusuna duyuru listelerinde yanıt buldu. Olumsuz hava koşullarından etkilenen yerler arasında Van, Ordu, Kocaeli, Samsun, Sakarya gibi pek çok şehir var. İşte, 20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe için kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte okulların tatil olduğu yerler

Bugün okullar tatil mi 20 Şubat Perşembe günü için kar yağışı olan bölgelerde sorgulanmaya başlamıştı. Valilik tarafından yapılan kar tatili açıklamaları peş peşe gelirken öğrenci, öğretmen ve veliler de hazırlıklarını bu doğrultuda gerçekleştirdi. Hava durumu raporları ile 21 Şubat Cuma günü için de değerlendirmeler alınıyor. Peki, bugün hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe için kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte okulların tatil olduğu yerler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdu etkisi altına alan altay kar fırtınası pek çok şehirde tedbirleri artırdı. Birçok ilde alınan tedbirler arasında okullar için kar tatili de bulunuyor.

20 Şubat Perşembe günü için 'bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arayanlar Valilik duyurularına yöneliyor. İşte, eğitime ara verilen o iller ve ilçeler:

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe için kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte okulların tatil olduğu yerler

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki tüm okulların 20 Şubat Perşembe günü tatil edildiğini duyurdu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim"

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe için kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte okulların tatil olduğu yerler

MUŞ

Muş Valiliği kar tatili kararını duyurdu:

Son meteorolojik değerlendirmelere göre;

Yarın beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü,

İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ORDU

ORDU'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe için kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte okulların tatil olduğu yerler

SİİRT

SİİRT Valisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; " Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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