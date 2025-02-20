BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe için kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte okulların tatil olduğu yerler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdu etkisi altına alan altay kar fırtınası pek çok şehirde tedbirleri artırdı. Birçok ilde alınan tedbirler arasında okullar için kar tatili de bulunuyor.

20 Şubat Perşembe günü için 'bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arayanlar Valilik duyurularına yöneliyor. İşte, eğitime ara verilen o iller ve ilçeler: