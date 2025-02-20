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Bursa'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa'da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:30
Bursa'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa'da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!
Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini gösterirken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Hava şartlarının eğitim üzerinde olumsuz etkisini değerlendiren bazı valilikler, kar tatili kararlarını duyurmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cuma günü Bursa'da yoğun kar yağışı ve sağanak nedeniyle hava durumu uyarısında bulundu. Bu gelişmeyle birlikte, "Bursa'da yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Peki; 21 Şubat Bursa'da yarın okul var mı yok mu, kar tatili açıklaması geldi mi?