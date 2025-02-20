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Haberler Yaşam Bursa'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa'da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:30

Bursa'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa'da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini gösterirken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Hava şartlarının eğitim üzerinde olumsuz etkisini değerlendiren bazı valilikler, kar tatili kararlarını duyurmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cuma günü Bursa'da yoğun kar yağışı ve sağanak nedeniyle hava durumu uyarısında bulundu. Bu gelişmeyle birlikte, "Bursa'da yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Peki; 21 Şubat Bursa'da yarın okul var mı yok mu, kar tatili açıklaması geldi mi?

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa’da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkili olurken, öğrenciler ve veliler Bursa'daki okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cuma günü Bursa için sağanak kar yağışı uyarısı yaptı. Bu nedenle "Bursa'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemde. Bursa Valiliği'nden yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki; 21 Şubat Bursa'da yarın okul var mı yok mu?

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa’da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cuma günü Bursa'da etkili olacak sağanak kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Bu koşullar altında, öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.

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Bursa’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa’da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

BURSA HAVA DURUMU: 21-23 ŞUBAT ARASI KAR YAĞIŞI SÜRECEK

21 Şubat Cuma: Kar yağışı devam edecek, sıcaklıklar -3°C ile 3°C arasında değişecek.
22 Şubat Cumartesi: Kar yağışı etkisini sürdürecek, sıcaklıklar -4°C ile 3°C arasında olacak.
23 Şubat Pazar: Kar yağışı yoğunlaşarak devam edecek, en düşük sıcaklık -7°C, en yüksek sıcaklık ise 3°C tahmin ediliyor.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa’da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bursa’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa’da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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