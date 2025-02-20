Bursa’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa’da yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamasında!

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cuma günü Bursa'da etkili olacak sağanak kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Bu koşullar altında, öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.