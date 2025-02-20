İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?

21 Şubat Cuma günü için henüz bir açıklama bulunmuyor. İlçe ilçe değerlendirilen hava durumu verileri ile yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Vali Davut Gül, dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamada cuma günü için şu ifadelere yer verdi: