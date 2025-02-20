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Haberler Yaşam İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:12

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?

Megakent altay kar fırtınası etkisine girdi. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde doğru artarak devam etti. Öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Valiliği açıklamalarına dönerken Meteorolojik hava durumu verilerini değerlendiren Valilik, eğitime 1 gün ara verilmesine karar verdi. Kar tatili ardından devam eden yağışla birlikte 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi' sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki; 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi 21 Şubat Cuma günü için araştırılmaya başladı. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için verilen kararın ardından hava durumu verileri yeniden değerlendiriliyor. Öncelikle Sultangazi ilçesinde alınan kararın daha sonra tüm il genelini kapsamasıyla gözler haftanın son okul gününe çevrildi. Peki; İstanbul Valiliği ile 21 Şubat Cuma günü kar tatili olacak mı?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıları ardından beklenen kar fırtınası İstanbul'u etkisi altına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 20 Şubat Perşembe günü için kar tatili kararı aldıklarını bildirdi.

Şimdi gözler 21 Şubat Cuma günü için İstanbul Valiliği duyurularında.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?

21 Şubat Cuma günü için henüz bir açıklama bulunmuyor. İlçe ilçe değerlendirilen hava durumu verileri ile yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Vali Davut Gül, dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamada cuma günü için şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

"Meteorolojik verilere göre yarın akşam bakacağız. Hava şartları olumsuzsa çocuklarımızın zarar görmesini istemeyiz. Yarın akşam bunu (cuma gününü) değerlendireceğiz."

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bölge genelinde 2-4 derece daha düşmesi bekleniyor.

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