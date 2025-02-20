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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:12
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği açıklamalarında! 21 Şubat Cuma kar tatili olacak mı?
Megakent altay kar fırtınası etkisine girdi. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde doğru artarak devam etti. Öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Valiliği açıklamalarına dönerken Meteorolojik hava durumu verilerini değerlendiren Valilik, eğitime 1 gün ara verilmesine karar verdi. Kar tatili ardından devam eden yağışla birlikte 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi' sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki; 21 Şubat Cuma İstanbul'da okul var mı?