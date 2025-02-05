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Haberler Yaşam Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:43

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!

Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 6 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yapılan uyarıların ardından İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler valilik açıklamalarını yankından takip ediyor. Gözler, Kayseri Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi?

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'de 6 Şubat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği gündemde. Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla tatil edilip edilmeyeceği konusunda öğrenciler ve veliler, Kayseri Valiliği açıklanlarını yakından takip ediyor.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!

KAYSERİ'DE 6 ŞUBAT (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de kar yağışı etkili olsa da, henüz Valilik tarafından tatil açıklaması yapılmadı.

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Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!

19 İLE SARI KODLA KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu. İlgili bölgelerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!

Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!
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