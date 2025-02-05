Haberler
Yaşam
Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
16:43
Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Kayseri Valiliği açıklamalarında!
Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 6 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yapılan uyarıların ardından İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler valilik açıklamalarını yankından takip ediyor. Gözler, Kayseri Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi?