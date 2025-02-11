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KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
21:00
KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla mücadele ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Meteoroloji, birçok il için daha yoğun kar yağışı beklendiği yönünde yeni uyarılar yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. Kayseri'de yaşayan öğrenciler ve veliler ise yarın okulların tatil edilip edilmediğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 12 Şubat yarın Kayseri'de okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?