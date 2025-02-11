KAYSERİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri’de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, Kayseri'de öğrenci ve veliler okulların yarın tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitim öğretime ara verilmesi gündemdeyken, Kayseri'de de benzer bir kararın alınıp alınmayacağı büyük bir merak konusu. Peki, 12 Şubat yarın Kayseri'de okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...