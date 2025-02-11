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Haberler Yaşam KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 21:00 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:00

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla mücadele ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Meteoroloji, birçok il için daha yoğun kar yağışı beklendiği yönünde yeni uyarılar yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. Kayseri'de yaşayan öğrenciler ve veliler ise yarın okulların tatil edilip edilmediğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 12 Şubat yarın Kayseri'de okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

KAYSERİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri’de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, Kayseri'de öğrenci ve veliler okulların yarın tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitim öğretime ara verilmesi gündemdeyken, Kayseri'de de benzer bir kararın alınıp alınmayacağı büyük bir merak konusu. Peki, 12 Şubat yarın Kayseri'de okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...

KAYSERİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri’de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
12 Şubat 2025 tarihinde Kayseri'de okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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KAYSERİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri’de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

KAYSERİ'DE YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın Kayseri'de hava soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gün içerisinde aralıklı olarak karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 0, en yüksek 5 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KAYSERİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri’de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

Rüzgarın kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KAYSERİ’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Kayseri’de okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!
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