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Haberler Yaşam Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli' de okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:11

Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli' de okullar var mı yok mu?

Kocaeli okullar tatil mi son dakika araştırılıyor. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 7 Şubat Cuma günü (yarın) okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı ve böylece 7 Şubat yarın Kocaeli'de okullar kapalı mı sorusu yanıt buldu. İşte, valilik açıklaması ve detaylar.

Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli’ de okullar var mı yok mu?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Valiliği okulların durumu ile ilgili açıklama bulundu. Böylece Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusu son dakika yanıt buldu. Peki; 7 Şubat yarın Kocaeli'de okullar kapalı mı? İşte yanıtı.

Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli’ de okullar var mı yok mu?

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT?

Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar yarın tatil edildi.

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Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli’ de okullar var mı yok mu?

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli’ de okullar var mı yok mu?

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli’ de okullar var mı yok mu?
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