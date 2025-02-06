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Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli' de okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
23:11
Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli' de okullar var mı yok mu?
Kocaeli okullar tatil mi son dakika araştırılıyor. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 7 Şubat Cuma günü (yarın) okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı ve böylece 7 Şubat yarın Kocaeli'de okullar kapalı mı sorusu yanıt buldu. İşte, valilik açıklaması ve detaylar.