Kocaeli okullar tatil mi 7 Şubat? Son dakika valilik açıklaması! Yarın Kocaeli’ de okullar var mı yok mu?

Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.