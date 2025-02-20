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Haberler Yaşam Konya'da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:02

Konya'da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya'da okul var mı?

Kar yağışı akşam saatlerinden sabah saatlerine taşındı. Bazı illerde yeni başlayan yağışla birlikte sorgulamalar hız kazandı. Bu noktada gözler kar tatili açıklamalarına çevrildi. Konya Valiliği de bölgede bulunan öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından takibe alındı. Konya'da okullar tatil mi sorusu yanıt ararken Meteorolojik hava durumu verileri değerlendiriliyor. Peki; 20 Şubat 2025 Perşembe Konya'da bugün okul var mı?

Konya’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya’da okul var mı?

Konya'da okullar tatil mi sorusuna ilgili makamlarda yanıt aranıyor. Kar fırtınasından etkilenen illerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarı verilirken okulların tatil olup olmayacağı merak edilenler arasında. Peki; 20 Şubat Perşembe Konya'da okullar tatil edildi mi, açıklama geldi mi?

Konya’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya’da okul var mı?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Altay kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminlerine ve uyarılara göre beklenen kar yağışı sonrası gözler valilik kar tatili açıklamalarında.

Konya'da okullar 20 Şubat Perşembe günü için henüz tatil edilmedi. İlerleyen saatlerde açıklama gelmesi durumunda haberde yer alacak.

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Konya’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya’da okul var mı?

KONYA HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri öğle saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3 ile 8 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Konya’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya’da okul var mı?

KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Birçok şehirde pazar gününe kadar kar uyarısı verildi. İller özelinde yoğunluğu farklılık gösterecek yağışın yeni haftayla birlikte etkisini azaltması bekleniyor.

Konya’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya’da okul var mı?
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