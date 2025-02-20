Konya’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya’da okul var mı?

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Altay kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminlerine ve uyarılara göre beklenen kar yağışı sonrası gözler valilik kar tatili açıklamalarında.

Konya'da okullar 20 Şubat Perşembe günü için henüz tatil edilmedi. İlerleyen saatlerde açıklama gelmesi durumunda haberde yer alacak.