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Konya'da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:02
Konya'da okullar tatil mi? Gözler Valilik kar tatili açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe bugün Konya'da okul var mı?
Kar yağışı akşam saatlerinden sabah saatlerine taşındı. Bazı illerde yeni başlayan yağışla birlikte sorgulamalar hız kazandı. Bu noktada gözler kar tatili açıklamalarına çevrildi. Konya Valiliği de bölgede bulunan öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından takibe alındı. Konya'da okullar tatil mi sorusu yanıt ararken Meteorolojik hava durumu verileri değerlendiriliyor. Peki; 20 Şubat 2025 Perşembe Konya'da bugün okul var mı?