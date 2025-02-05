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Haberler Yaşam SON DAKİKA KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:53 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:06

SON DAKİKA KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?

Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda öğrenciler ve veliler arasında merak konusu oldu. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve hava durumu raporları ışığında, okulların durumu netleşti. Peki, 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli'de okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama ve son durum.

SON DAKİKA KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Valiliği okulların durumu ile ilgili açıklama bulundu. Böylece Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusu son dakika yanıt buldu. Peki; 6 Şubat yarın Kocaeli'de okul var mı yok mu? İşte yanıtı.

SON DAKİKA KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın 1 gün ara verildi.

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SON DAKİKA KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

SON DAKİKA KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?

Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SON DAKİKA KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?
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