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SON DAKİKA KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
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SON DAKİKA KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?
Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda öğrenciler ve veliler arasında merak konusu oldu. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve hava durumu raporları ışığında, okulların durumu netleşti. Peki, 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli'de okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklama ve son durum.