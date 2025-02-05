SON DAKİKA KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten resmi açıklama geldi! 6 Şubat 2025 yarın Kocaeli’de okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Valiliği okulların durumu ile ilgili açıklama bulundu. Böylece Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusu son dakika yanıt buldu. Peki; 6 Şubat yarın Kocaeli'de okul var mı yok mu? İşte yanıtı.