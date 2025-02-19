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Haberler Yaşam Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin'de okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:47

Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin'de okul var mı yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getirirdi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları, eğitim-öğretim faaliyetlerini etkileyebiliyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 20 Şubat Perşembe okulların durumu gündeme geldi. Peki; Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin'de okul var mı yok mu?

Trabzon, Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin’de okul var mı yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava koşullarını beraberinde getiriyor. Bu olumsuz hava şartları sebebiyle Trabzon, Rize ve Artvin gibi illerde 20 Şubat Perşembe günü okulların durumunu gündeme getirdi. Peki; 20 Şubat Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? Trabzon, Rize ve Artvin'de okul var mı yok mu?

Trabzon, Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin’de okul var mı yok mu?

TRABZON YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Şubat 2025 Perşembe günü Trabzon'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trabzon'daki okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili gelişme olursa haberimize eklenecektir.

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Trabzon, Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin’de okul var mı yok mu?

RİZE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, öğrencilerin okullarının durumu hakkında merak uyandırdı. 20 Şubat 2025 Perşembe günü Rize'de okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili gelişme olursa haberimize eklenecektir.

Trabzon, Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin’de okul var mı yok mu?

ARTVİN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 20 Şubat 2025 Perşembe günü Artvin'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili gelişme olursa haberimize eklenecektir.

Trabzon, Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin’de okul var mı yok mu?
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