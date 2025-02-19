Trabzon, Rize ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin’de okul var mı yok mu?

RİZE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, öğrencilerin okullarının durumu hakkında merak uyandırdı. 20 Şubat 2025 Perşembe günü Rize'de okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili gelişme olursa haberimize eklenecektir.