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Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin'de okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:47
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getirirdi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları, eğitim-öğretim faaliyetlerini etkileyebiliyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 20 Şubat Perşembe okulların durumu gündeme geldi. Peki; Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Trabzon, Rize ve Artvin'de okul var mı yok mu?