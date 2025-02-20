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Haberler Yaşam Yalova'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:47

Yalova'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!

Marmara Bölgesi'nde kar fırtınası etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışından etkilenen illerden biri de Yalova oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınabilecek önlemler arasında kar tatili de bulunuyor. Yetkililer, hava durumu raporlarını değerlendirerek karar veriyor. Öğrenciler ve veliler, Valilik tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Yalova'da okullar tatil mi?

Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!

Yalova'da okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Günlerdir beklenen kar yağışı ülke genelinde etkisini gösterirken, bölgede hava koşullarına bağlı olarak alınacak önlemler yakından takip ediliyor. Özellikle kış şartlarının günlük yaşamı zorlaştırdığı illerde, Valilik tarafından yapılacak açıklamalar büyük önem taşıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Yalova'da okullar tatil mi?

Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!

YALOVA'DA EĞİTİME ARA!

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Yalova genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversitemizde) eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) bir (1) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yalova’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

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