Haberler
Yaşam
Yalova'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
17:47
Yalova'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Yalova Valiliği açıklama yaptı!
Marmara Bölgesi'nde kar fırtınası etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışından etkilenen illerden biri de Yalova oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınabilecek önlemler arasında kar tatili de bulunuyor. Yetkililer, hava durumu raporlarını değerlendirerek karar veriyor. Öğrenciler ve veliler, Valilik tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Yalova'da okullar tatil mi?