Gel keyfim gel!

SONSUZLUK HAVUZUNDA AŞK
OYUNCU Pelin Akil
, eşi Anıl Altan
ile soluğu İsviçre'de aldı. Çift bir dağ otelindeki muhteşem manzaralı sonsuzluk havuzunda aşk tazeliyor. HI! AMERİKA
ENGİN Altan Düzyatan'ın hamile eşi Neslişah Alkoçlar
, Amerika'da. Düzyatan, Yeni Kıta'nın keyfini sürüyor. KEŞKE HANDE
HANDE Soral, kendini kırlara vurup şu temennide bulundu: "Keşke hep tatil ve yaz olsa." HAVUZ EFESİ
KARİYERİNİ Milan'da sürdüren Bayburtlu Hakan Çalhanoğlu
, tatil için Bodrum'da. Yıldız futbolcu, gittiği tatil köyünde havuzda efe havaları eşliğinde zeybek oynadı. O anlar da objektiflere böyle yansıdı. BİSİKLET SEFASI
IVANA Sert, tatil için Hollanda'nın Amsterdam kentini seçti. Oğlu Ateş ile sokaklarda bisiklet keyfi yapan Ivana, o anları böyle ölümsüzleştirdi. AKYAKA'DA KITEBOARD
MERVE Oflaz, tatilde kendini Akyaka'ya attı. Oyuncu, bol bol kiteboard yapıyor. KADROYA BAK!
ARDA Turan, arkadaşları Cenk Tosun ve Cengiz Ünder'i de alıp Bodrum'un yolunu tuttu. Ekip, günlerini kahkahalar eşliğinde geçiriyor.